Что делать при болезни или травме в путешествии: как получить помощь по туристической страховке, ОМС и ДМС

Во время путешествий может произойти многое: отравление, обострение хронического заболевания, травма. Для таких случаев существует страховой полис, который поможет получить медицинскую помощь, где бы вы ни находились. Эксперты рассказали, как воспользоваться страховкой в путешествии.
Какие полисы позволяют получить медпомощь в поездке
Существует три типа полисов:
Как получить медпомощь по ВЗР
Расходы на медицинскую помощь по полису ВЗР будут возмещены, если случай покрывается договором и застрахованный соблюдает регламент обращения к страховщику.
Первое правило — сразу после наступления страхового случая обратиться к страховщику или ассистансу (партнерской компании в стране пребывания) и сообщить о случившемся. Контакты указаны в полисе.
Далее дождитесь направления в клинику или прибытия врача. Если сначала обратиться за медицинской помощью, а потом к страховщику, в выплате могут отказать.
Исключение — экстренные случаи. Тогда можно вызвать скорую помощь самостоятельно, а потом уведомить страховую компанию. Однако лучше сделать это как можно скорее.
Перед поездкой уточните, есть ли франшиза в вашем полисе. Если да, то часть расходов на лечение придётся оплатить самостоятельно.
Как получить помощь в поездке по ДМС
Полис ДМС дополняет туристическую страховку, но не заменяет её. Стандартный полис не действует за границей, помощь по нему оказывается только в частных медцентрах.
Некоторые компании предлагают программы ДМС, действующие за рубежом. Они включают как неотложную, так и плановую медицинскую помощь, например, мониторинг хронических заболеваний в стадии ремиссии.
Для получения помощи по ДМС в поездке нужно позвонить в страховую компанию или записаться на приём в выбранную клинику. Сообщите свои данные и номер договора для подтверждения покрытия.
Как получить помощь в поездке по ОМС
У полиса ОМС есть ограничения. Без прикрепления к поликлинике в новом городе можно получить только экстренную и неотложную помощь.
При поездке в другой регион России на пару месяцев полис ОМС нужно взять с собой. Прикрепляться к поликлинике необязательно — вас обязаны принять по ОМС и паспорту в любом государственном медучреждении, даже при несрочных случаях, например, при симптомах ОРВИ.
Если вы переезжаете на более длительный срок, имеет смысл прикрепиться к поликлинике в новом регионе. Это позволит воспользоваться не только базовой, но и территориальной программой страхования, которые различаются в зависимости от региона.
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