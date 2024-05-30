Что делать при болезни или травме в путешествии: как получить помощь по туристической страховке, ОМС и ДМС

Медицинская помощь в поездке: как использовать ОМС, ДМС и туристическую страховку

3:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Во время путешествий может произойти многое: отравление, обострение хронического заболевания, травма. Для таких случаев существует страховой полис, который поможет получить медицинскую помощь, где бы вы ни находились. Эксперты рассказали, как воспользоваться страховкой в путешествии.

Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Какие полисы позволяют получить медпомощь в поездке

Существует три типа полисов:

Туристическая страховка (ВЗР) является оптимальным вариантом для поездок за границу. Она покрывает экстренную медицинскую помощь за счёт страховщика. Стоимость зависит от длительности поездки, страны пребывания и других условий. Покупать полис нужно заранее, так как он не начинает действовать сразу. Полис ДМС (добровольное медицинское страхование) позволяет обращаться в частные клиники за счёт страховой компании. В отличие от туристической страховки, ДМС обычно действует только в регионе проживания, но некоторые полисы могут включать покрытие для путешествий. Перед поездкой уточните, действует ли ваш полис в выбранном месте. Полис ОМС (обязательное медицинское страхование) обеспечивает бесплатную помощь в государственных медучреждениях на территории России. Внутри страны этого полиса достаточно для получения экстренной базовой медицинской помощи.

Как получить медпомощь по ВЗР

Расходы на медицинскую помощь по полису ВЗР будут возмещены, если случай покрывается договором и застрахованный соблюдает регламент обращения к страховщику.

Первое правило — сразу после наступления страхового случая обратиться к страховщику или ассистансу (партнерской компании в стране пребывания) и сообщить о случившемся. Контакты указаны в полисе.

Далее дождитесь направления в клинику или прибытия врача. Если сначала обратиться за медицинской помощью, а потом к страховщику, в выплате могут отказать.

Исключение — экстренные случаи. Тогда можно вызвать скорую помощь самостоятельно, а потом уведомить страховую компанию. Однако лучше сделать это как можно скорее.

Перед поездкой уточните, есть ли франшиза в вашем полисе. Если да, то часть расходов на лечение придётся оплатить самостоятельно.

Как получить помощь в поездке по ДМС

Полис ДМС дополняет туристическую страховку, но не заменяет её. Стандартный полис не действует за границей, помощь по нему оказывается только в частных медцентрах.

Некоторые компании предлагают программы ДМС, действующие за рубежом. Они включают как неотложную, так и плановую медицинскую помощь, например, мониторинг хронических заболеваний в стадии ремиссии.

Для получения помощи по ДМС в поездке нужно позвонить в страховую компанию или записаться на приём в выбранную клинику. Сообщите свои данные и номер договора для подтверждения покрытия.

Как получить помощь в поездке по ОМС

У полиса ОМС есть ограничения. Без прикрепления к поликлинике в новом городе можно получить только экстренную и неотложную помощь.

При поездке в другой регион России на пару месяцев полис ОМС нужно взять с собой. Прикрепляться к поликлинике необязательно — вас обязаны принять по ОМС и паспорту в любом государственном медучреждении, даже при несрочных случаях, например, при симптомах ОРВИ.

Если вы переезжаете на более длительный срок, имеет смысл прикрепиться к поликлинике в новом регионе. Это позволит воспользоваться не только базовой, но и территориальной программой страхования, которые различаются в зависимости от региона.