Взяточничество и донос: бывший прокурор Оренбургской области предстанет перед судом

Уголовное дело против бывшей сотрудницы прокуратуры Оренбургской области Карины Губайдулиной, обвиняемой в мошенничестве, передано в суд. Об этом сообщает Дзержинский районный суд Оренбурга.
Губайдулина была гособвинителем по делу автоподставщиков и, по версии следствия, получила 3,3 млн рублей от главного обвиняемого якобы для передачи взятки.
Экс-прокурор была задержана при получении последней части суммы. После предъявления обвинения она сделала заведомо ложное заявление о том, что к совершению преступлений причастны другие должностные лица. Губайдулиной предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве и ложном доносе.
После обвинения экс-прокурор заключила контракт с Минобороны и уехала, но была объявлена в розыск, сообщает Урал56.ру.
Сейчас женщина находится под домашним арестом до 15 июня, решается вопрос о назначении дела к слушанию.
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