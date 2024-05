Взяточничество и донос: бывший прокурор Оренбургской области предстанет перед судом

Уголовное дело против бывшей сотрудницы прокуратуры Оренбургской области Карины Губайдулиной, обвиняемой в мошенничестве, передано в суд. Об этом сообщает Дзержинский районный суд Оренбурга.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication