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Взяточничество и донос: бывший прокурор Оренбургской области предстанет перед судом

В Оренбурге дело получившей взятку экс-сотрудницы прокуратуры передано в суд

Страхование

Уголовное дело против бывшей сотрудницы прокуратуры Оренбургской области Карины Губайдулиной, обвиняемой в мошенничестве, передано в суд. Об этом сообщает Дзержинский районный суд Оренбурга.

В Оренбурге дело получившей взятку экс-сотрудницы прокуратуры передано в суд
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Губайдулина была гособвинителем по делу автоподставщиков и, по версии следствия, получила 3,3 млн рублей от главного обвиняемого якобы для передачи взятки.

Экс-прокурор была задержана при получении последней части суммы. После предъявления обвинения она сделала заведомо ложное заявление о том, что к совершению преступлений причастны другие должностные лица. Губайдулиной предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве и ложном доносе.

После обвинения экс-прокурор заключила контракт с Минобороны и уехала, но была объявлена в розыск, сообщает Урал56.ру.

Сейчас женщина находится под домашним арестом до 15 июня, решается вопрос о назначении дела к слушанию.

Ранее эксперты предупредили водителей о популярной среди мошенников схеме автоподставы.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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