Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре: "Ингосстрах" поддержал культурное событие года

"Ингосстрах" стал генеральным партнёром нового филиала Третьяковской галереи в Самаре

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29 мая в Самаре состоялось торжественное открытие филиала Государственной Третьяковской галереи. Генеральным партнёром мероприятия выступил "Ингосстрах", обладающий значительным опытом в страховании произведений искусства.

Фото: commons.wikimedia.org by Shakko is licensed under CC BY-SA 4.0

Новый филиал Третьяковской галереи разместился в отреставрированном здании Фабрики-кухни, архитектурного памятника. В честь открытия для первых посетителей была организована специальная программа, включающая лекции, мастер-классы, экскурсии и публичные дискуссии.

""Ингосстрах”, как один из лидеров страхования культурных ценностей, рад быть частью такого важного события, как открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре. На территории отреставрированной Фабрики-кухни регулярно будут проходить выставки и творческие мастерские — каждый посетитель сможет найти то, что будет по душе именно им. Уверена, что Третьяковка станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей Самары", — сказала директор филиала "Ингосстраха" в Самарской области Наталья Лепина.

Филиал Третьяковской галереи начал работу 30 мая. Первой крупной выставкой станет "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", включающая более 90 произведений из коллекции Третьяковской галереи в Москве и частных собраний.