Это неприемлемо: финомбудсмен заставил отказавшую в выплате "Югорию" расширить покрытие по каско

Финомбудсмен квалифицировал действия СК "Югория" как неприемлемую практику после отказа страховщика платить по каско за повреждение авто из-за "невыясненного источника". Об этом сообщает АСН.
Случай произошёл во втором квартале 2023 года. Водитель автомобиля, застрахованного по каско, после снегопада очищал машину и обнаружил повреждения задней правой двери и задней правой арки колеса. Мужчина вызвал сотрудников ГИБДД, которые составили протокол, но не зафиксировали в нём причины повреждений. Водителю отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления.
Мужчина обратился в "Югорию", но страховщик отказал в компенсации по каско, заявив, что невозможно определить причину повреждения.
После этого дело попало к финомбудсмену, который установил, что действия компании подпадают в разряд неприемлемых практик. Финансовый уполномоченный обратил внимание, что автомобиль по каско застрахован в том числе от противоправных действий третьих лиц. При этом в полисе есть важная оговорка: страхователь не может рассчитывать на выплату, если "отсутствует событие преступления".
Финомбудсмен пришёл к выводу, что эта формулировка минимизирует шанс получения страховой выплаты по указанному риску. Также он отметил, что страховщик отдельно не обратил внимание клиента на данное условие в договоре.
АСН отмечает, что после решения финомбудсмена "Югория" убрала указанную оговорку из правил страхования автомобилей, а также расширила покрытие каско на попытки совершения преступлений третьих лиц.
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