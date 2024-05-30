Это неприемлемо: финомбудсмен заставил отказавшую в выплате "Югорию" расширить покрытие по каско

Финомбудсмен обвинил "Югорию" в неприемлемой практике из-за оговорки в полисе

1:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финомбудсмен квалифицировал действия СК "Югория" как неприемлемую практику после отказа страховщика платить по каско за повреждение авто из-за "невыясненного источника". Об этом сообщает АСН.

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Случай произошёл во втором квартале 2023 года. Водитель автомобиля, застрахованного по каско, после снегопада очищал машину и обнаружил повреждения задней правой двери и задней правой арки колеса. Мужчина вызвал сотрудников ГИБДД, которые составили протокол, но не зафиксировали в нём причины повреждений. Водителю отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления.

Мужчина обратился в "Югорию", но страховщик отказал в компенсации по каско, заявив, что невозможно определить причину повреждения.

После этого дело попало к финомбудсмену, который установил, что действия компании подпадают в разряд неприемлемых практик. Финансовый уполномоченный обратил внимание, что автомобиль по каско застрахован в том числе от противоправных действий третьих лиц. При этом в полисе есть важная оговорка: страхователь не может рассчитывать на выплату, если "отсутствует событие преступления".

Финомбудсмен пришёл к выводу, что эта формулировка минимизирует шанс получения страховой выплаты по указанному риску. Также он отметил, что страховщик отдельно не обратил внимание клиента на данное условие в договоре.

АСН отмечает, что после решения финомбудсмена "Югория" убрала указанную оговорку из правил страхования автомобилей, а также расширила покрытие каско на попытки совершения преступлений третьих лиц.

Ранее РСА сообщил о росте средней выплаты по ОСАГО на 8,9%.