Страховой Дом ВСК: Турция и Египет лидируют по числу страховых обращений у российских туристов

Август стал самым опасным месяцем для туристов по числу страховых случаев

2:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

По данным Страхового Дома ВСК, более 28% обращений по полисам страхования путешественников за границей летом связано с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Наибольшее количество страховых случаев с российскими туристами зафиксировано в Турции и Египте. В то время как страны ближнего зарубежья являются одними из самых безопасных для отдыха.

Фото: ://unsplash.com/photos/07mSKrzKiRw Image Gallery by Chor Hung Tsang chorhung

Самым рискованным месяцем для летнего отдыха является август, на который приходится 37% обращений. В июле фиксируется 34%, а в июне — 29%.

Наибольшее количество страховых случаев приходится на:

Турцию (42%)

Египет (39%)

Таиланд (8,1%)

Абхазию (7,8%)

Наиболее опасные города Турции:

Аланья (34%)

Кемер (23%)

Белек (17%)

Сиде (15%)

Самым спокойным городом для отдыха в Турции является Анталья (менее 5%). Основные проблемы, с которыми сталкиваются туристы в Турции, включают заболевания ЖКТ (25%), ЛОР-заболевания (22%) и травмы (11%).

Антирейтинг египетских курортов:

Хургада (55%)

Шарм-эль-Шейх (43%)

Туристы в Египте часто сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за морских животных, таких как морские ежи и рыбы (не менее 2% случаев).

В Таиланде большинство страховых случаев происходит в Пхукете (71%) и Паттайе (20%). Наиболее распространённые проблемы — заболевания ЖКТ (29%) и ЛОР-заболевания (15%). Туристов также часто кусают кошки и местные обезьяны.

В Абхазии наиболее опасными городами являются:

Гагра (43%)

Новый Афон (11%)

Цандрыпш (10%)

Сухум (10%)

Основная причина обращений в Абхазии — проблемы с ЖКТ (54%). Среди животных наибольшую опасность представляют собаки и пчёлы.

Самые безопасные для отдыха страны (менее 0,01% случаев):

Армения

Узбекистан

Болгария