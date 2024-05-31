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Страховой Дом ВСК: Турция и Египет лидируют по числу страховых обращений у российских туристов

Август стал самым опасным месяцем для туристов по числу страховых случаев

2:18
Страхование

По данным Страхового Дома ВСК, более 28% обращений по полисам страхования путешественников за границей летом связано с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Наибольшее количество страховых случаев с российскими туристами зафиксировано в Турции и Египте. В то время как страны ближнего зарубежья являются одними из самых безопасных для отдыха.

Август стал самым опасным месяцем для туристов по числу страховых случаев
Фото: ://unsplash.com/photos/07mSKrzKiRw Image Gallery by Chor Hung Tsang chorhung

Самым рискованным месяцем для летнего отдыха является август, на который приходится 37% обращений. В июле фиксируется 34%, а в июне — 29%.

Наибольшее количество страховых случаев приходится на:

  • Турцию (42%)
  • Египет (39%)
  • Таиланд (8,1%)
  • Абхазию (7,8%)

Наиболее опасные города Турции:

  • Аланья (34%)
  • Кемер (23%)
  • Белек (17%)
  • Сиде (15%)

Самым спокойным городом для отдыха в Турции является Анталья (менее 5%). Основные проблемы, с которыми сталкиваются туристы в Турции, включают заболевания ЖКТ (25%), ЛОР-заболевания (22%) и травмы (11%).

Антирейтинг египетских курортов:

  • Хургада (55%)
  • Шарм-эль-Шейх (43%)

Туристы в Египте часто сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за морских животных, таких как морские ежи и рыбы (не менее 2% случаев).

В Таиланде большинство страховых случаев происходит в Пхукете (71%) и Паттайе (20%). Наиболее распространённые проблемы — заболевания ЖКТ (29%) и ЛОР-заболевания (15%). Туристов также часто кусают кошки и местные обезьяны.

В Абхазии наиболее опасными городами являются:

  • Гагра (43%)
  • Новый Афон (11%)
  • Цандрыпш (10%)
  • Сухум (10%)

Основная причина обращений в Абхазии — проблемы с ЖКТ (54%). Среди животных наибольшую опасность представляют собаки и пчёлы.

Самые безопасные для отдыха страны (менее 0,01% случаев):

  • Армения
  • Узбекистан
  • Болгария
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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