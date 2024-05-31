Страховой Дом ВСК: Турция и Египет лидируют по числу страховых обращений у российских туристов

По данным Страхового Дома ВСК, более 28% обращений по полисам страхования путешественников за границей летом связано с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Наибольшее количество страховых случаев с российскими туристами зафиксировано в Турции и Египте. В то время как страны ближнего зарубежья являются одними из самых безопасных для отдыха.
Самым рискованным месяцем для летнего отдыха является август, на который приходится 37% обращений. В июле фиксируется 34%, а в июне — 29%.
Наибольшее количество страховых случаев приходится на:
Наиболее опасные города Турции:
Самым спокойным городом для отдыха в Турции является Анталья (менее 5%). Основные проблемы, с которыми сталкиваются туристы в Турции, включают заболевания ЖКТ (25%), ЛОР-заболевания (22%) и травмы (11%).
Антирейтинг египетских курортов:
Туристы в Египте часто сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за морских животных, таких как морские ежи и рыбы (не менее 2% случаев).
В Таиланде большинство страховых случаев происходит в Пхукете (71%) и Паттайе (20%). Наиболее распространённые проблемы — заболевания ЖКТ (29%) и ЛОР-заболевания (15%). Туристов также часто кусают кошки и местные обезьяны.
В Абхазии наиболее опасными городами являются:
Основная причина обращений в Абхазии — проблемы с ЖКТ (54%). Среди животных наибольшую опасность представляют собаки и пчёлы.
Самые безопасные для отдыха страны (менее 0,01% случаев):
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.