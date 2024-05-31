Прокуратура Улан-Удэ добилась назначения ежемесячного пособия многодетной матери после выявления нарушений

В Улан-Удэ только после вмешательства прокуратуры многодетной матери было назначено ежемесячное пособие на детей. Нарушение было обнаружено в ходе проверки соблюдения прав местной жительницы на получение социальной поддержки.
"Женщина несколько раз обращалась в государственный орган социального страхования с заявлением о назначении ей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием трех детей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Выяснилось, что при подсчёте среднедушевого дохода специалисты включали средства регионального материнского капитала.
"По этой причине отказ в назначении социального пособия являлся неправомерным", — подчеркнули в надзорном органе.
После вмешательства прокуратуры многодетной матери назначили ежемесячное пособие на каждого ребенка, а также произвели перерасчёт выплат с момента обращения в Социальный фонд, выплачено 148 тысяч рублей.
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