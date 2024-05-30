"Готовится репатриация": "Согласие" признало смерть ярославской туристки в Турции страховым случаем

Умершая в турецком отеле туристка из Ярославля застрахована в "Согласии"

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Скончавшаяся во время отдыха в Турции жительница Ярославля, отправившаяся за границу вместе с 5-летним сыном, была застрахована в компании "Согласие".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тело 39-летней женщины было обнаружено в номере отеля 25 мая после того, как сын туристки обратился на респешен, сказав, что не может разбудить мать. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть наступила по естественным причинам. 27 мая отец ребёнка прилетел в Турцию, чтобы забрать сына домой.

В "Согласии" сообщили, что инцидент признан страховым. Компания получила все необходимые документы от сервисной организации в Турции и сейчас готовит посмертную репатриацию туристки в Россию.

"Кроме того, компания готова покрыть транспортные расходы отца ребёнка, который вылетел за сыном после случившегося и вместе с ним вернулся домой", — сообщили представители страховщика.

Ранее британская туристка застряла в Турции — её не выпускают из страны, пока она не оплатит 50 тысяч фунтов стерлингов за медицинские услуги.