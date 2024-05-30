Хакеры атакуют: в США программа-вымогатель похитила данные десятков тысяч клиентов страхового гиганта

First American подтвердил масштабную утечку данных из-за кибератаки

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховой гигант First American подтвердил масштабную утечку данных клиентов в результате атаки программы-вымогателя. Об этом сообщает Techradar.Pro.

Новости о кибератаке на крупнейшего американского страховщика появились в конце декабря 2023 года, что вынудило компанию отключить некоторые из своих систем, включая веб-сайт. Вскоре после этого First American подал форму в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), подтверждающую, что компания подверглась атаке посредством программы-вымогателя, и заявил, что злоумышленники могли украсть конфиденциальную информацию.

"Хотя инцидент всё еще расследуется, компания считает, что преступники получили доступ к некоторым системам компании, украли данные и зашифровали данные в некоторых непроизводственных системах", — говорится в заявлении First American.

В обновленной форме, поданной 28 мая, отмечается, что компания завершила расследование инцидента.

"В результате инцидента к личной информации, относящейся примерно к 44 000 человек, мог быть получен несанкционированный доступ", — говорится в сообщении.

Представители First American добавили, что страховщик уведомит о произошедшем всех пострадавших и предложит им бесплатные услуги кредитного мониторинга и защиты личности.

Личности злоумышленников и украденные ими виды данных до сих пор не установлены.

Ранее американский страховщик UnitedHealth заплатил хакерам 22 млн долларов выкупа после масштабной утечки медицинских данных.