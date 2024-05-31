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Исследование "Росгосстраха": как изменяются привычки вождения и предпочтения в выборе автомобиля у россиян после рождения ребёнка

"Росгосстрах": рождение детей заставляет россиян пересмотреть автомобильные привычки

4:17
Страхование

Появление ребёнка в семье побуждает многих россиян пересмотреть свои привычки, в том числе за рулем, как показало исследование СК "Росгосстрах", проведённое перед Международным днем защиты детей. 43% опрошенных признались, что значительно изменили стиль вождения и стали более осторожными на дороге, а почти треть (31%) стали внимательнее. Однако треть респондентов не изменила свой стиль вождения.

"Росгосстрах": рождение детей заставляет россиян пересмотреть автомобильные привычки
Фото: Wikipedia by Pieter Kuiper is licensed under GNU Free Documentation License

При этом предпочтения в выборе автомобиля после появления ребёнка изменились у всех участников опроса. 53% респондентов заявили, что слегка скорректировали свои вкусы, 17% начали интересоваться более вместительными моделями, а 10% стали уделять больше внимания безопасности автомобиля. 19% респондентов отметили дополнительные удобства в машине после появления ребенка.

Наиболее важными удобствами в семейном автомобиле для россиян оказались большой багажник (51%), крепления для детских сидений (43%) и система раздельного климата (37%). В топ-10 полезных функций также вошли:

  • дополнительные подушки безопасности — 13%
  • дополнительные системы заряда гаджетов — 13%
  • накладки на ремни — 12%
  • быстромоющиеся и съемные чехлы для сидений — 11%
  • сиденья с подогревом — 8%
  • встроенный в сиденья экран — 8%
  • наличие третьего ряда сидений — 6%.

Большинство опрошенных (60%) заявили, что покупают специальные гаджеты для развлечения ребёнка в дороге. Среди них 22% приобретают планшет или экран для показа мультфильмов, 21% — органайзер для книг и игрушек, 15% — мягкие игрушки. Ещё по 2% респондентов покупают бизи-борды, руль на присоске и доски для рисования.

На покупку качественного автокресла для ребёнка большинство опрошенных готовы тратить значительные суммы. 28% респондентов потратили на сиденье для своего ребёнка 10-15 тысяч рублей, 25% — 15-20 тысяч рублей, а 18% — более 20 тысяч рублей. Ещё 20% респондентов готовы вложить в автокресло 5-10 тысяч рублей, и лишь 9% — менее 5 тысяч рублей.

70% респондентов считают, что семье с детьми достаточно иметь одну машину, а треть уверены, что автомобилей должно быть два. В случае пополнения в семье лишь 22% респондентов готовы приобрести новый автомобиль.

Оптимальными автомобилями для семей с детьми опрошенные считают универсалы (27%), кроссоверы (25%) и внедорожники (14%). Минивэны, вопреки ожиданиям, оказались лишь на четвёртом месте — их выбрали только 13% респондентов.

На покупку автомобиля 36% респондентов готовы потратить 1-2 млн рублей, 23% — 2-3 млн рублей, ещё треть (33%) — 3-5 млн рублей. Лишь 7% участников опроса могут вложить в машину более 5 млн рублей. При этом 65% респондентов готовы взять кредит на покупку семейного автомобиля, и каждый десятый планирует оформить его в ближайшее время.

Исследование показало, что 60% опрошенных автомобилистов после пополнения в семье продолжают покупать только полис ОСАГО. Ещё 24% оформили дополнительно каско, а 16% имели оба полиса ещё до рождения ребёнка. Большинство опрошенных знают о возможности дополнительного страхования жизни и здоровья водителя и пассажиров. Треть респондентов (34%) готовы приобрести такой полис за сумму менее 1 тысячи рублей, 40% — за 1-2 тысячи рублей, 16% — за 2-4 тысячи рублей, а 9% — за 4-6 тысяч рублей.

Репрезентативный опрос был проведён в мае 2024 года среди 1234 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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