Расширена поддержка участников СВО: Путин подписал закон о двойных пенсиях для семей погибших

Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи погибших участников спецоперации на Украине с детьми до 23 лет смогут одновременно получать две пенсии. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый закон расширяет льготы для участников СВО. Ранее право на две пенсии — страховую и по потере кормильца — имели только семьи погибших бойцов спецоперации с детьми до восьми лет.
Также законом предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение к пенсии для кавалеров ордена Святого Георгия и награждённых знаком отличия ордена всех четырёх степеней:
Орден Святого Георгия является высшей военной наградой в РФ с августа 2000 года.
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