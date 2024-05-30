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Расширена поддержка участников СВО: Путин подписал закон о двойных пенсиях для семей погибших

Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших бойцов СВО

1:21
Страхование

Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи погибших участников спецоперации на Украине с детьми до 23 лет смогут одновременно получать две пенсии. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших бойцов СВО
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Новый закон расширяет льготы для участников СВО. Ранее право на две пенсии — страховую и по потере кормильца — имели только семьи погибших бойцов спецоперации с детьми до восьми лет.

Также законом предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение к пенсии для кавалеров ордена Святого Георгия и награждённых знаком отличия ордена всех четырёх степеней:

  • 415% от социальной пенсии для награждённых орденом Святого Георгия 1-й степени или знаком отличия ордена всех четырёх степеней;
  • 330% от социальной пенсии для награждённых орденом Святого Георгия 2-й, 3-й и 4-й степеней;
  • 250% от социальной пенсии для награждённых орденом Святого Георгия 4-й степени.

Орден Святого Георгия является высшей военной наградой в РФ с августа 2000 года.

Ранее профсоюзы поддержали идею о социальном страховании самозанятых россиян.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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