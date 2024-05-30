Страховая компания "Согласие" назвала пять самых дорогих ДТП 2024 года с выплатами по каско

Топ-5 самых дорогих ДТП 2024: крупнейшие выплаты по каско от СК "Согласие"

2:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Специалисты страховой компании "Согласие" опубликовали список пяти самых дорогих дорожных аварий 2024 года, приведших к наибольшим страховым выплатам по полисам каско. Все компенсации были выплачены на условиях конструктивной гибели автомобилей.

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Самая значительная страховая выплата — более 9 млн рублей — была произведена за двухлетний BMW X5, столкнувшийся с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за заноса. Авария произошла в январе на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Почти 4,4 млн рублей было выплачено за аварию на федеральной дороге "Сибирь", в которой водитель застрахованного автомобиля Toyota Hilux выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Пострадавших в этом инциденте также не было.

В результате ДТП с премиальным китайским внедорожником Exeed VX, который опрокинулся на бок на скользкой дороге в Воронежской области, страховая выплата составила 4,2 млн рублей. Водитель внедорожника превысил скорость и потерял управление. Пострадавших нет.

В Москве произошла авария, когда виновник не уступил дорогу при повороте и столкнулся с застрахованным внедорожником Mercedes-Benz GL 350 2015 года. Возмещение составило 3,8 млн рублей. Участники аварии не пострадали.

Такую же сумму получил страхователь за грузовик марки ГАЗ. На одной из трасс в Тверской области в стоявшие на обочине грузовики ГАЗ и Mercedes-Benz Atego въехал большегруз Scania, водитель которого не заметил стоящие на обочине машины при перестроении. Водитель Mercedes-Benz Atego скончался на месте, а водитель ГАЗ был госпитализирован. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Всего за первый квартал текущего года компания выплатила более 2 млрд рублей по полисам автокаско.