РСА: средняя выплата по ОСАГО достигла 91,1 тысячи рублей в 2024 году, что на 8,9% выше уровня 2023 года

РСА: средняя выплата по ОСАГО выросла на 8,9% за первые четыре месяца 2024 года

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За первые четыре месяца 2024 года средняя выплата по ОСАГО составила 91,1 тысячи рублей, что на 8,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда эта сумма составляла 83,7 тысячи рублей.

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Средняя премия в апреле 2024 года составила 7 263 рубля, что на 1% ниже уровня прошлого года и на 10% меньше, чем в январе 2024 года. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, ссылаясь на данные союза.

За первые четыре месяца 2024 года было урегулировано 706 тысяч убытков по ОСАГО, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (682,1 тысячи). Общая сумма выплат составила 64,3 миллиарда рублей, что на 12,7% больше по сравнению с прошлым годом (57,1 миллиарда рублей). Количество заключенных договоров увеличилось на 4,5%, достигнув 13,3 миллиона (в аналогичном периоде 2023 года — 12,7 миллиона). Собранные премии по ОСАГО за этот период составили 103,2 миллиарда рублей, что на 4,5% больше, чем в первые четыре месяца 2023 года (98,8 миллиарда рублей).

"С начала текущего года мы наблюдаем снижение средней премии по ОСАГО на 10%, в то время как инфляция, по данным Росстата, за январь-апрель 2024 г. составила 7,67%. При этом мы видим, что средняя выплата остается высокой и продолжает давить на тариф. Причиной такого, казалось бы, парадоксального результата, является высокая конкуренция между страховщиками за безубыточных автовладельцев, появившаяся благодаря реформе тарифообразования в ОСАГО", — отметил Евгений Уфимцев.