ЕС обсуждает возможность введения санкций против "Ингосстраха", крупного страховщика российских танкеров

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность введения санкций против "Ингосстраха"

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В Европейском Союзе рассматривают возможность введения санкций против "Ингосстраха" — одного из ведущих страховщиков танкеров, перевозящих российскую нефть. По данным Bloomberg, такое предложение поступило в Еврокомиссию от одной из стран-членов блока.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

На текущий момент рассмотрение находится на ранней стадии. Агентство отмечает, что "Ингосстрах" не включён в последний проект нового пакета санкций против России, и потенциальные ограничения в отношении компании могут столкнуться с "многочисленными препятствиями" в ЕС.

ЕС изучает осуществимость этого предложения. В случае его реализации, это может создать значительные риски не только для торговли российской нефтью, но и для других международных перевозок, застрахованных "Ингосстрахом", сообщает Bloomberg.

Хотя предложение находится на начальной стадии обсуждения и "Ингосстрах" пока не включен в проект нового пакета санкций, даже при поддержке Еврокомиссии оно может встретить сопротивление. Несколько стран блока, включая Венгрию, выступают против санкций в отношении российского энергетического сектора, отмечают источники.

"Ингосстрах" является одной из пяти крупнейших страховых компаний России и одним из основных страховщиков танкеров, перевозящих российскую нефть. В компании сообщили, что работают "в строгом соответствии со всеми применимыми законами" и следуют рекомендациям, содержащимся в Руководстве по санкциям для предприятий морского судоходства, опубликованном OFAC, а также другим соответствующим руководствам. Представители компании заявили Forbes, что предоставили все необходимые комментарии Bloomberg и ничего больше добавлять не будут.

Кроме того, в рамках нового, 14-го пакета санкций, Евросоюз может запретить политическим партиям получать финансирование из России. По данным Bloomberg, санкции могут также затронуть импорт российского гелия, Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от ЦБ и четыре российских СМИ. В апреле Reuters сообщил, что Еврокомиссия намерена ввести санкции в отношении судов, подозреваемых в доставке северокорейского военного оборудования в Россию, а также танкеров, нарушающих требования о потолке цен на российскую нефть.

13-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 февраля и включал 106 физических и 88 юридических лиц. Кроме того, ЕС объявил об ограничительных мерах против 27 компаний из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, которые, по мнению союза, "непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России". На них распространили более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать укреплению российского сектора обороны и безопасности, сообщает Forbes.