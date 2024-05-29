Пассажиры попавшего в турбулентность самолёта Singapore Airlines могут потребовать от авиакомпании 175 тысяч долларов

Reuters: компенсации пассажирам Singapore Airlines могут сильно различаться

2:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пассажиры, пострадавшие в результате сильной турбулентности на рейсе авиакомпании Singapore Airlines во вторник, имеют право на компенсации, но их размер может существенно отличаться даже при одинаковых травмах, сообщает Reuters.

Фото: flickr.com by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Напомним, что один пассажир погиб и ещё 30 получили травмы во время прохождения зоны турбулентности самолётом, летевшим из Лондона в Сингапур. Борт совершил аварийную посадку в Бангкоке во вторник. Больница Самитивей сообщила о поступлении 71 пассажира.

Согласно Монреальской конвенции, Singapore Airlines несёт ответственность за несчастные случаи во время перелёта, включая турбулентность, независимо от вины авиакомпании. Если пассажиры подадут в суд, перевозчику может грозить ущерб на сумму около 175 000 долларов, констатирует Reuters.

При этом авиакомпания может попытаться снизить сумму требований пассажиров, если она покажется завышенной. Для этого ей придётся доказать, чо были приняты все меры для предотвращения турбулентности, либо попытаться доказать вину самого пассажира, получившего травму (например, если он отказался пристегнуть ремни безопасности), рассказал юрист Майк Данко, представляющий интересы пассажиров.

Размер ущерба часто зависит от страны, в которой возбуждено дело, и от того, как правовая система оценивает размер компенсации. Территория подачи претензии зависит от пункта назначения, места приобретения билета и места жительства пассажира. Так, британские пассажиры, купившие билет туда и обратно из Лондона, могут подать иск в суды Великобритании. Тем, кто планировал сесть на стыковочный рейс, чтобы вернуться домой в Индонезию, придётся подавать иски там. Поэтому суммы компенсаций могут сильно отличаться.

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