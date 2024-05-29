Ускорился сам по себе: семья погибшего в ДТП пассажира обвинила Tesla в дефектах электромобиля

Bloomberg: Tesla удовлетворила иск о ДТП со смертельным исходом

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Tesla достигла соглашения по судебному процессу в связи со смертью пассажира Model S в аварии 2016 года. Это уже второй случай за два месяца, когда производитель электромобилей избежал суда присяжных в Калифорнии по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщает Bloomberg.

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Ранее, в апреле, "Тесла" заключила конфиденциальное соглашение по другому иску, о ДТП 2018 года, в котором инженер Apple Inc. погиб по дороге на работу, после того как его Model X съехала с шоссе и врезалась в придорожный барьер на скорости около 114 км/час.

Что касается аварии с Model S 2015 года выпуска, истцы утверждали, что водитель Кейси Спекман не справилась с управлением: электромобиль якобы внезапно ускорился сам по себе, врезался в дерево и загорелся. Начальник Спекман Кевин Маккарти, ехавший на пассажирском сиденье, предположительно, выжил при столкновении, но погиб в пожаре, вызванном взрывом аккумулятора — так утверждала его семья в суде штата Сан-Хосе. В иске истцы указали на "склонность автомобиля к возгоранию, а также дефектную конструкцию системы дверных защелок".

"Тесла" утверждает, что с машиной всё было в порядке: согласно записи с регистратора, Спекман держала ногу на педали газа перед аварией и не пыталась затормозить. Также компания обратила внимание на полицейские отчеты, согласно которым уровень алкоголя в крови водителя более чем в два раза превышал установленный законом предел.

Суд не удовлетворил просьбу Tesla об отклонении иска семьи Спекман в феврале 2023 года, так как компания не смогла доказать свою версию. Менее чем через два месяца стороны подписали конфиденциальное соглашение.

Начало судебного процесса по делу семьи Маккарти было запланировано на следующий понедельник.