Живёт в элитном доме и водит Jaguar: автоподставщица, упрятавшая за решётку своего разоблачителя, гуляет на свободе

РЕНТ ТВ: водитель раскрыл схему автоподставщицы и сам попал за решётку

4:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Новосибирске водитель, раскрывший схему автоподставщиков, сам рискует оказаться в колонии после того, как одна из участниц подозрительных ДТП подала на него заявление о вымогательстве. В ситуации разобрался корреспондент РЕН-ТВ Багаудин Багаудинов.

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Обычная авария на дороге обернулась для Александра Петрищева и его друзей уголовным делом. Они считают себя жертвами банды профессиональных автоподставщиков.

"Псевдопострадавшая Степанова, из-за которой мы здесь находимся. С моей рабочей машиной с водителем произошло ДТП. Убедились, поняли ситуацию, что там автоподстава", — рассказал водитель.

По его словам, избежать аварии было невозможно. Всё указывает на то, что Анастасия Степанова за рулём своей малолитражки специально подстроила ДТП. Когда Александр выразил ей свои подозрения, девушка вызвала подмогу. На записях камеры видно, как тонированная машина с группой поддержки без номеров уезжает с места аварии.

Месяц спустя Степанова обратилась в полицию, заявив, что у нее вымогали деньги. Дело вёл оперативник Элвин Исаев. Петрищева и его друзей, которые были с ним в машине, задержали.

Полицейского не смутила систематичность, с которой Анастасия попадала в аварии, которые происходили в одних и тех же местах, и то, что она всегда становилась пострадавшей.

По одной из версий, друг Степановой Святослав Переладов мог подсказывать ей, когда ускориться или затормозить, чтобы создать аварию и прикинуться жертвой.

"Поняв, что она может быть раскрыта, сначала уехала с места ДТП, брат мой на личном автомобиле поехал за ней, она около метро высадила пассажира, молодой человек выбежал из её машины и убежал в метро", — рассказала сестра пострадавшего водителя Елена Юсупова.

Более десяти человек пострадали в авариях с участием Анастасии, и все считают, что имеют дело с профессиональной мошенницей. Часто аварии происходили на круговом движении и узких перекрестках.

"Центр города. Пересечение улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Этот перекресток был излюбленным местом Степановой и ее товарищей для создания ДТП", — поясняет корреспондент.

На другом перекрёстке происходили аналогичные аварии с участием Анастасии.

За полгода Степанова и её сообщники участвовали более чем в 30 ДТП, получив от страховых компаний около 20 миллионов рублей. За год Анастасия заметно улучшила свое благосостояние: живёт в элитном комплексе и пополняет автопарк премиальными моделями: у неё три BMW, два Nissan и Jaguar. Все машины застрахованы в "АльфаСтраховании", и за каждое ДТП она получала максимальную выплату — 400 тысяч рублей. Возможно, кто-то помогал ей с оценкой ущерба.

При встрече с корреспондентов РЕН-ТВ девушка отказалась от комментариев.

Корреспонденты обратились к новосибирским полицейским с вопросом о странной череде аварий. Выяснилось, что они только начинают расследование.

"По факту возможного совершения гражданкой мошеннических действий, направленных на незаконное получение страховых выплат, путем инсценировок ДТП, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в настоящий момент проводится проверка", — сообщил исполняющий обязанности начальника отдела информации и связей с общественностью ГУ МВД России по Новосибирской области Владислав Савченко.

При этом дело о вымогательстве, в котором Степанова обвинила Петрищева, продвигается быстрее, отмечает РЕН-ТВ. Люди, раскрывшие схему, находятся за решеткой, а автоподставщики остаются на свободе и не боятся ответственности.

Ранее эксперт рассказал, по каким признакам страховая компания может заподозрить инсценированное ДТП.