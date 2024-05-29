Чаще всего — гидроудар: эксперты рассказали, как автовладельцу минимизировать потери и риски в случае паводка

ВСК: автомобили в Новосибирской области чаще других страдают из-за паводков

2:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Паводки в этом году затронули более 25 регионов России, особенно сложная ситуация наблюдалась в Омской области и Якутии. Специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" и Страхового Дома "ВСК" рассказали, как автомобилистам, находящимся в зоне ЧС, вести себя, чтобы минимизировать финансовые потери и риски для машин.

Фото: flickr.com by Геологическая служба США is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По данным "ВСК" за 2023 год , наиболее часто с паводками сталкивались жители Новосибирской области (21% от всех обращений по каско в 2023 году), Ростовской области (20%), Кемеровской области (13%), Омской области (12%) и Краснодарского края (9%).

Автомобилистам в зоне бедствия специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" рекомендуют при движении по мокрой или затопленной дороге снизить скорость до 50 км/час и учитывать увеличенный тормозной путь — начинать тормозить нужно минимум за 30 м до препятствия. Также важно оценивать глубину подтопления: для легковых автомобилей безопасен уровень воды до 15-20 см, для SUV и внедорожников — до 20-25 см. Нарушение этих правил может привести к гидроудару двигателя, повреждению подвески, короткому замыканию в электропроводке и загрязнению тормозных колодок.

По данным ВСК, наиболее часто жертвами водной стихии становились владельцы автомобилей Toyota (10%), Hyundai и Kia (по 9,5%), Chery (7,6%) и Haval (6%). Средняя стоимость ремонта после паводка составляет 153,5 тыс. рублей, при этом восстановление автомобилей Toyota обходится в 217 тыс. рублей, а Kia — 104 тыс. рублей.

Специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" отмечают, что одной из наиболее частых проблем автомобилей, пострадавших от паводков, является гидроудар двигателя (25% случаев). Также возникают проблемы с электрикой (20%), тормозной системой (15%), коробкой передач (12%) и коррозией (10%).

Чтобы минимизировать ущерб автомобилю после движения в зоне подтопления, нужно пройти базовое техобслуживание даже при отсутствии видимых повреждений. Оно включает проверку воздушного фильтра, диагностику работы двигателя и электропроводки, а в отдельных случаях — химчистку салона. Средняя стоимость такого ТО составляет 25-30 тыс. рублей.

Ранее Минсельхоз озвучил убытки аграриев из-за майских заморозков.