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Центральный Банк России будет следить за включением страховых расходов в ПСК и примет меры для защиты заёмщиков

ЦБ следит за включением страховки в расчёт полной стоимости кредита

1:16
Страхование

Банк России будет контролировать эффективность меры по включению расходов на страхование в расчёт полной стоимости кредита и готов принимать дополнительные меры, если текущий порядок окажется недостаточным для защиты клиентов, заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

ЦБ следит за включением страховки в расчёт полной стоимости кредита
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14 is licensed under CC BY-SA 4.0

С 21 января российские кредитные организации обязаны указывать на своих сайтах диапазон полной стоимости кредита (ПСК) рядом с процентной ставкой. ПСК включает не только проценты по кредиту и основной долг, но и дополнительные расходы, такие как страховые взносы и комиссии.

"Мы будем смотреть на эффективность принятых мер в части кредитного страхования в целом, достаточно или недостаточно для защиты интересов заемщиков включение в полную стоимость кредита расходов на страховку или нужно ли ещё какие-то меры принимать", — отметил Смирнов.

По его мнению, включение расходов на страхование в расчёт полной стоимости кредита позволяет клиентам лучше оценивать реальные затраты по кредиту и принимать обоснованные решения о его оформлении, а также сравнивать условия кредитования разных банков, как сообщает "Прайм".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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