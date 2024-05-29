"РЕСО-Гарантия" удешевила автокаско для 50 моделей: в списке оказались "европейцы", "японцы" и "корейцы"

"РЕСО-гарантия" снизила тарифы каско для подержанных машин на 5-63% с 24 мая, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".
Корректировка затронула новые страховые полисы для клиентов, которые ранее имели каско в другой компании и чей полис истёк не менее чем за две недели до приобретения нового в "РЕСО". Также автомобиль должен быть в собственности не менее года (с допуском в 15 дней).
Для таких клиентов компания снижает тариф на 5-35% для "около 50 марок-моделей, преимущественно европейских, японских и корейских брендов". При этом на некоторые другие модели тарифы были увеличены.
Цены на подержанные автомобили, купленные не ранее чем за 10 дней до приобретения автокаско, будут снижены "вплоть до 63%". Это изменение коснется "около 100 марок-моделей, преимущественно европейских, японских и корейских брендов", на которые ранее были установлены повышенные тарифы. Тем не менее и в этом случае на некоторые модели тарифы выросли.
Пресс-служба "РЕСО-гарантия" сообщила "Страховому случаю", что компания не готова раскрыть конкретные марки и модели, для которых снижены цены.
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