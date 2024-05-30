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Профсоюзы одобрили инициативу по включению самозанятых в систему социального страхования

Профсоюзы поддержали идею о социальном страховании для самозанятых

1:28
Страхование

Самозанятые должны быть включены в систему социального страхования, поскольку у этой категории граждан до сих пор не решена проблема обеспечения будущих социальных гарантий. Об этом заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в интервью ТАСС.

Профсоюзы поддержали идею о социальном страховании для самозанятых
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

"Есть проблема в социальных взносах, которые самозанятые не платят. У них отсутствуют отчисления в Социальный фонд России. То есть, они не производят отчисления на свою будущую пенсию и на оплату своего больничного листа. Таким образом, до сих пор не решена проблема социальных гарантий самозанятых", — пояснил он.

Шершуков отметил, что в настоящее время работодатели обязаны платить страховые взносы за своих сотрудников, тогда как для самозанятых эти взносы являются добровольными.

Он подчеркнул, что введение обязательных взносов для самозанятых не уменьшит привлекательность их деятельности с точки зрения налоговых ставок.

"Но из-за того, что они не платят страховые взносы, они не решают проблему на перспективу — из чего они пенсию будут получать", — добавил он.

Профсоюзы считают, что фрилансеры и самозанятые должны самостоятельно перечислять социальные и пенсионные взносы. В свою очередь, для работников интернет-платформ такие взносы должны перечислять сами платформы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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