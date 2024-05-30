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Минтруд предложил законопроект о выплате пособий по нетрудоспособности участникам спецоперации

Минтруд планирует внести правки в закон о страховании для поддержки участников СВО

1:09
Страхование

Министерство труда подготовило проект поправок к закону об обязательном страховании от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ.

Минтруд планирует внести правки в закон о страховании для поддержки участников СВО
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Предполагается, что участникам специальной операции, вернувшимся с фронта и не способным приступить к работе в течение трёх месяцев по состоянию здоровья, будут выплачивать пособие по нетрудоспособности.

Как сообщает "Парламентская газета", пособие будет назначаться в случае болезни, травмы или ранения, полученных в зоне специальной военной операции во время приостановленного работодателем трудового договора.

В настоящее время такие пособия участникам СВО не назначаются. Проект направлен на исправление этой ситуации, чтобы исключить возможность финансовых трудностей.

Средства для выплат будут выделяться из бюджета Социального фонда России.

Кроме того, проект предусматривает продление трёхмесячного срока приостановления государственной службы в случае утраты трудоспособности на передовой, а также введение запрета на увольнение ветерана в этот период.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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