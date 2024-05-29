"Росгосстрах" выплатил компенсации пострадавшим аграриям после майских заморозков, общая сумма превышает 153 млн рублей

Клиенты "Росгосстраха" получили более 153 млн рублей за потерянный урожай

2:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Заморозки, которые произошли в начале мая в центральной части России, нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным посевам. В десяти регионах страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Среди пострадавших оказались клиенты "Росгосстраха", застраховавшие свой будущий урожай.

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Наибольший ущерб от заморозков был зафиксирован в Волгоградской области, где были застрахованы посевы озимой пшеницы. Из-за резкого снижения температуры значительная часть урожая была утеряна. Уже к 27 мая аграриям начали выплачивать страховые компенсации, общая сумма которых превысила 107 миллионов рублей.

В настоящее время специалисты "Росгосстраха" продолжают работать с обращениями растениеводов, общий ущерб которых оценивается в 235 миллионов рублей.

С начала года "Росгосстрах" выплатил более 153 миллионов рублей в качестве компенсации за утраченный урожай. Из этой суммы около 16,5 миллионов рублей было выплачено растениеводам из Мордовии за погибшие из-за сильного ветра и ледяной корки посевы озимых пшеницы и ржи, а также ярового ячменя.

"Программа страхования урожая на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) была внедрена не так давно и, как показала практика, оказалась востребованной у наших сельхозпроизводителей", — отметил начальник Управления выплат по страхованию индустриальных и логистических рисков "Росгосстраха" Антон Шерстнев.

Он также подчеркнул, что многие растениеводы выбирают мультирисковый полис, который покрывает не только прямые расходы на выращивание, но и недополученную прибыль из-за снижения урожайности. Компенсация может достигать 100% страховой стоимости урожая. Заключение мультирискового договора доступно при страховании с государственной поддержкой, максимальная субсидия составляет 50% от стоимости полиса.