"Отдельно работать не будет": в Центробанке предложили создавать для россиян стимулы к страхованию жилья от стихийных бедствий

ЦБ: россиянам нужна мотиваиця для участия в добровольном страховании жилья от ЧС

Предложенные законодателями меры для стимулирования закона о добровольном страховании жилья могут оказаться недостаточными для его эффективного функционирования, заявил глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в кулуарах Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

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Закон о добровольном страховании жилья от ЧС был принят в 2018 году и должен был начать действовать в 2019 году. Он предполагает разработку региональных программ страхования с учётом местных климатических и других особенностей, однако регионы не спешат реализовывать закон. После экстремальных весенних паводков в России депутаты предложили сделать разработку таких программ обязательной на региональном уровне.

"Обязательство по разработке программ страхования жилья от ЧС само по себе не будет эффективно", — считает Смирнов.

По его мнению, для успешного запуска законопроекта необходимы дополнительные стимулы для страхователей, такие как бонусы или налоговые льготы.

Смирнов подчеркнул, что россиян нужно мотивировали приобретать страховые полисы, поскольку обязательство регионов создавать программы страхования не сочетается с добровольностью граждан в приобретении полисов.

Он отметил, что даже при возникновении ЧС, когда спрос на добровольное страхование жилья возрастает, этот спрос сохраняется лишь на короткий период, а затем снижается. По мнению Смирнова, это связано с тем, что государство оказывает поддержку пострадавшим от ЧС домовладельцам, что снижает стимулы для заключения страховых договоров.

Представитель ЦБ добавил, что в регионах, подверженных ЧС, страховщики могут устанавливать повышенные тарифы на страхование имущества. Однако он выразил сомнение, что домовладельцы в таких зонах будут готовы приобретать полисы, если их стоимость окажется слишком высокой. Дополнительные льготы для страхователей могли бы смягчить эти противоречия, считает Смирнов.

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