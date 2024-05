"Отдельно работать не будет": в Центробанке предложили создавать для россиян стимулы к страхованию жилья от стихийных бедствий

Предложенные законодателями меры для стимулирования закона о добровольном страховании жилья могут оказаться недостаточными для его эффективного функционирования, заявил глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в кулуарах Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Фото: PublicDomainPictures.net by Axel Kuhlmann is licensed under CC0