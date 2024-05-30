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Исследование "Ингосстраха": ОСАГО, каско и ипотечное страхование стали лидерами среди жителей Астрахани в 2023 году

"Ингосстрах" выявил популярные страховые продукты жителей Астрахани

1:07
Страхование

Страховая компания "Ингосстрах" провела анализ договоров страхования жителей Астрахани за 2023 год и выявила наиболее популярные страховые продукты. Лидерами стали ОСАГО (59%), каско (28%) и комплексное ипотечное страхование (8%).

"Ингосстрах" выявил популярные страховые продукты жителей Астрахани
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Популярность ОСАГО объясняется требованиями федерального закона, делающего этот вид страхования обязательным для граждан. Полис комплексного ипотечного страхования необходим при оформлении кредита на покупку недвижимости (квартиры, дома). Полис каско часто требуется для получения автокредита, а также охватывает широкий спектр рисков.

В 2023 году вырос интерес к дополнительным продуктам по каско, включая полис на случай отсутствия ОСАГО у виновника ДТП. Рост спроса составил 57% по сравнению с 2022 годом. Также увеличилась потребность в страховании трудовых мигрантов в рамках страхования розничного бизнеса, достигнув 38%.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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