Как защитить свой автомобиль от паводков: рекомендации экспертов и актуальные данные по регионам

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Анализ ВСК: Новосибирская область лидирует по числу случаев паводков

3:40
Страхование

Весна традиционно знаменует сезон половодья, и в этом году более 25 регионов России столкнулись с подтоплениями. В мае сложная ситуация сохранялась в Омской области и Якутии. Благодаря усилиям спасателей и местных администраций удалось избежать жертв среди населения, однако наводнения наносят ущерб имуществу россиян, особенно автомобилям.

Анализ ВСК: Новосибирская область лидирует по числу случаев паводков
Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

Специалисты ГК АвтоСпецЦентр и Страхового Дома ВСК предоставили рекомендации по поведению автомобилистов в зонах ЧС, а также указали регионы с наибольшим риском паводков и способы минимизации финансовых потерь от ремонта авто.

Анализ 2023 года Страхового Дома ВСК показывает, что чаще всего с паводками и подтоплениями сталкиваются жители Новосибирской области (21% от всех обращений по каско). В антирейтинг также входят Ростовская область (20%), Кемеровская область (13%), Омская область (12%) и Краснодарский край (9%).

Если автомобилист попадает в зону бедствия, специалисты ГК АвтоСпецЦентр рекомендуют соблюдать несколько правил для снижения риска ДТП и ущерба автомобилю.

Прежде всего, на мокрой или затопленной дороге необходимо сбавить скорость до 50 км/ч. Важно учитывать увеличение тормозного пути в непогоду — не менее чем на 20 метров по сравнению с сухой дорогой, то есть начинать торможение нужно за 30 метров до препятствия. Также важно правильно оценить глубину подтопления: для легковых автомобилей безопасен уровень воды до 15-20 см, для SUV и внедорожников — до 20-25 см. Нарушение этих правил может привести к гидроудару двигателя, повреждению подвески, короткому замыканию в электропроводке и загрязнению тормозных колодок.

По данным ВСК, чаще всего жертвами паводков становились владельцы автомобилей Toyota (10%), Hyundai и Kia (по 9,5%), Chery (7,6%) и Haval (6%). Средняя стоимость ремонта автомобиля после паводка составляет 153,5 тыс. рублей, а восстановление автомобилей Toyota обходится в среднем в 217 тыс. рублей, Kia — 104 тыс. рублей.

По оценкам ГК АвтоСпецЦентр, одной из самых распространённых проблем автомобилей после паводка является гидроудар (25% случаев). Также часто возникают проблемы с электрикой (20%), тормозной системой (15%), коробкой передач (12%) и коррозией (10%).

Чтобы минимизировать ущерб автомобилю после движения по затопленной зоне, специалисты АвтоСпецЦентра рекомендуют провести базовое ТО, даже если видимых повреждений нет. Минимальный перечень включает проверку воздушного фильтра, диагностику двигателя и электропроводки, а также химчистку салона. Средняя стоимость такого ТО составляет 25-30 тыс. рублей.

В 2024 году ВСК зафиксировала самый крупный ущерб от стихийного бедствия в Москве. Стоимость полиса каско, покрывающего риски стихийных бедствий, составляет около 13-14 тыс. рублей, что в 9 раз ниже средних затрат на ремонт при ЧП, позволяя снизить финансовые потери на 91%.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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