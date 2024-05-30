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Правоохранительные органы Новосибирска выявили 31 случай страхового мошенничества на сумму 10 млн рублей с 2023 года

Новосибирская полиция выявила 31 случай страхового мошенничества с 2023 года

1:44
Страхование

С 2023 года правоохранительные органы Новосибирска возбудили 31 уголовное дело по фактам страхового мошенничества, выявленным по обращениям компании "АльфаСтрахование". В этих делах фигурируют около 64 человек, входящих в состав четырёх преступных группировок. Общий ущерб от их действий оценивается в 10 миллионов рублей.

Новосибирская полиция выявила 31 случай страхового мошенничества с 2023 года
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

На рассмотрение в суд были направлены три дела, включающие 44 эпизода мошенничества. 29 марта был вынесен приговор по одному из дел: четверо членов преступной группы осуждены за 12 эпизодов страховых преступлений.

С 2022 года в Сибири и на Дальнем Востоке количество уголовных дел по страховым мошенничествам утроилось. Особенно резкий рост зафиксирован в Красноярском крае, Иркутской области, Алтайском и Приморском краях.

Наиболее распространёнными схемами мошенников остаются автоподставы и инсценированные ДТП. Преступники намеренно устраивают аварии на сложных участках дорог с целью получения страховых выплат, формально делая других водителей виновными в ДТП.

Также часто встречается переоформление полисов ОСАГО на умерших владельцев автомобилей и оформление полисов ОСАГО задним числом по факту уже произошедшего ДТП. Развиваются также схемы бытового и ипотечного мошенничества, когда после оформления ипотечного страхования владелец незаконно оформляет инвалидность, преувеличивая или выдумывая свои заболевания.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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