Где моя тачка, чувак: страховщики назвали самые угоняемые автомобили в 2024 году

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Hyundai Santa Fe стал лидером по числу угонов в 2024 году

1:14
Страхование

В 2024 году лидером по числу автоугонов стал южнокорейский Hyundai Santa Fe — на его долю приходится 13% всех краж, сообщает портал Life. ru, ссылаясь на данные страховых компаний.

Hyundai Santa Fe стал лидером по числу угонов в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by M 93 is licensed under Creative Commons CC0

На втором месте по количеству угонов оказалась KIA K5 (11% краж). Третью строчку делят Hyundai Tucson и Hyundai Palisade, угоняемые в 8% случаев.

Также в топ угоняемых попала Lada Granta — она оказалась на 7 месте с 7% краж. В список вошли и такие марки, как Mitsubishi, Chery и "КамАЗ".

Life.ru отмечает, что несмотря усилия автопроизводителей по улучшению антиугонных систем, воры продолжают находить способы обхода защиты. Автовладельцам рекомендуется усиливать заводскую систему защиты дополнительными устройствами, такими как механическая блокировка руля, капота или коробки передач. Предотвратить угон поможет и установка блокиратора двигателя и поискового трекера для отслеживания местоположения автомобиля.

Ранее "Ренессанс Страхование" и Яндекс. Такси запустили однодневное ОСАГО для таксистов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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