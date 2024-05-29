Туристическая страховка для поездок за границу: что нужно знать и какие риски учитывать?

Туристическая страховка не является обязательной для поездки за границу, однако опытные путешественники настоятельно рекомендуют оформить медицинский полис. Это поможет избежать серьёзных финансовых потерь в случае экстренной ситуации.
Медицинская страховка может включать в себя базовый набор рисков, таких как:
Кроме базового набора, страховку можно расширить, добавив дополнительные риски, например: отмена поездки, потеря или задержка багажа, активный отдых и спорт, гражданская ответственность перед третьими лицами.
Стоимость полиса рассчитывается индивидуально и зависит от возраста туриста, набора рисков, суммы страхового покрытия и продолжительности поездки.
В случае наступления страхового случая необходимо связаться с оператором сервисного центра, который подберет подходящее медицинское учреждение в соответствии с условиями вашей страховки.
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