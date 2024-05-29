Туристическая страховка для поездок за границу: что нужно знать и какие риски учитывать?

Эксперты рассказали о преимуществах туристической страховки за границей

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Туристическая страховка не является обязательной для поездки за границу, однако опытные путешественники настоятельно рекомендуют оформить медицинский полис. Это поможет избежать серьёзных финансовых потерь в случае экстренной ситуации.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Медицинская страховка может включать в себя базовый набор рисков, таких как:

Транспортировка в медицинское учреждение;

Амбулаторное и стационарное лечение;

Экстренная стоматологическая помощь;

Эвакуация туриста на родину по состоянию здоровья;

Репатриация в случае трагических обстоятельств.

Кроме базового набора, страховку можно расширить, добавив дополнительные риски, например: отмена поездки, потеря или задержка багажа, активный отдых и спорт, гражданская ответственность перед третьими лицами.

Стоимость полиса рассчитывается индивидуально и зависит от возраста туриста, набора рисков, суммы страхового покрытия и продолжительности поездки.

В случае наступления страхового случая необходимо связаться с оператором сервисного центра, который подберет подходящее медицинское учреждение в соответствии с условиями вашей страховки.