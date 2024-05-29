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Туристическая страховка для поездок за границу: что нужно знать и какие риски учитывать?

Эксперты рассказали о преимуществах туристической страховки за границей

1:14
Страхование

Туристическая страховка не является обязательной для поездки за границу, однако опытные путешественники настоятельно рекомендуют оформить медицинский полис. Это поможет избежать серьёзных финансовых потерь в случае экстренной ситуации.

Эксперты рассказали о преимуществах туристической страховки за границей
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Медицинская страховка может включать в себя базовый набор рисков, таких как:

  • Транспортировка в медицинское учреждение;
  • Амбулаторное и стационарное лечение;
  • Экстренная стоматологическая помощь;
  • Эвакуация туриста на родину по состоянию здоровья;
  • Репатриация в случае трагических обстоятельств.

Кроме базового набора, страховку можно расширить, добавив дополнительные риски, например: отмена поездки, потеря или задержка багажа, активный отдых и спорт, гражданская ответственность перед третьими лицами.

Стоимость полиса рассчитывается индивидуально и зависит от возраста туриста, набора рисков, суммы страхового покрытия и продолжительности поездки.

В случае наступления страхового случая необходимо связаться с оператором сервисного центра, который подберет подходящее медицинское учреждение в соответствии с условиями вашей страховки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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