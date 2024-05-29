Статистика обращений в службу финансового уполномоченного: уменьшение числа запросов и рост сложных ситуаций

Число обращений в службу финансового уполномоченного уменьшились на 12,4%

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обращения граждан в службу финансового уполномоченного снизились на 12,4% за последний год и составили 134,2 тыс. Из них большинство (почти 118 тыс.) касаются страховых организаций, а 13,3 тыс. — кредитных.

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Согласно зампреду ЦБ, значительное снижение связано с тем, что финансовые организации стали самостоятельно разрешать споры до обращения граждан в службу финансового уполномоченного, как сообщает "Российская газета".

"Такая задача ставилась разработчиками закона. Эта задача была реализована и реализовывается дальше, особенно это характерно видно на примере страховых организаций", — как пояснил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

В среднем в отчётном году поступало 543 обращения в день, и средний размер требований к организациям растёт, достигая около 227 тыс. руб. За отчётный год служба приняла 95,6 тыс. решений на общую сумму 2,7 млрд руб.

Сокращение числа обращений в основном произошло за счёт уменьшения запросов относительно страховых организаций. Однако параллельно с этим отмечается рост сложных обращений, включающих пять и более требований, а также увеличение числа обращений, по которым ещё нет чёткой судебной практики.

"По статистике, количество таких сложных обращений, где множественность требований, где есть такая ещё не устоявшаяся практика рассмотрений, выросло на 15 тыс. по сравнению с предыдущим годом", — подчеркивает главный финансовый уполномоченный.