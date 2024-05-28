Рыба моя: агрострахование с господдержкой распространят на осетровых, лососевых и беспозвоночных

Минсельхоз представил проект Плана сельскохозяйственного страхования на 2025 год, предложив включить в список объектов лососевых, осетровых, карповых, сомовых рыб, креветок и других беспозвоночных.
Как пояснили "Страховому случаю" в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), товарная аквакультура с государственной поддержкой страхуется с 2020 года, но до сих пор страхование распространялось только на отдельные виды рыбы.
Включение определенного вида животных или растений в план означает, что этот вид сельскохозяйственной продукции можно будет застраховать с субсидированием — бюджет оплатит 50% стоимости страховки. Если вид не включен в план, его нельзя страховать с господдержкой. Ранее марикультура, различные виды гребешков и креветок не могли быть застрахованы с государственной поддержкой, теперь они впервые включены в план, рассказали в НСА.
Ранее эксперты рассказали, как потребителю вернуть страховку в период охлаждения.
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