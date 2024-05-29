Минфин: как списать расходы на обязательное и добровольное страхование имущества при расчете налога на прибыль

При расчёте налога на прибыль, компании имеют возможность списывать расходы на обязательное страхование имущества, независимо от его вида. Однако, относительно расходов на добровольное имущественное страхование существуют более строгие условия.
При налогообложении прибыли, компании имеют право учитывать как обязательные, так и определённые виды добровольного имущественного страхования, перечисленные в статье 263 Налогового кодекса РФ. Среди таких видов страхования могут быть добровольное страхование транспортных средств, грузов, основных средств, товарно-материальных запасов и другие.
Однако, расходы на другие виды добровольного имущественного страхования могут быть учтены только в двух случаях. Во-первых, если данный вид страхования является необходимым условием для осуществления деятельности компании. Во-вторых, если страхование направлено на компенсацию расходов, учитываемых для целей налогообложения (таких как убытки или недополученные доходы), которые могут возникнуть в результате страхового случая.
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