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Летний отпуск в России: эксперт Александр Макаров рассказал о важности выбора правильной медицинской страховки

Летние путешествия по России: зачем нужна дополнительная страховка?

3:18
Страхование

Этим летом одним из наиболее востребованных вариантов отдыха для россиян станут поездки по России. По оценкам аналитиков Исследовательского центра портала Superjob.ru, такой вид отпуска выберут примерно четверть от общего числа. В топ-3 самых популярных направлений входят Крым, Краснодарский край и Алтай.

Летние путешествия по России: зачем нужна дополнительная страховка?
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Если многие при путешествиях за рубеж привыкли покупать страховку выезжающего за границу, то для внутренних поездок такая практика не распространена. Возникает вопрос: достаточно ли обычного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) или стоит рассмотреть дополнительное страхование? Ответ на этот вопрос порталу rg.ru дал руководитель проектного офиса страховой вертикали Банки.ру Александр Макаров.

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляет возможность бесплатного получения медицинских услуг в государственных учреждениях по всей России. Он действует независимо от места регистрации и проживания застрахованного. Однако стоит отметить, что в регионе, где был выдан полис, услуги предоставляются на более широкой территориальной программе ОМС, чем в других регионах. В других местах могут действовать базовые программы ОМС, в которые не включены некоторые услуги.

Кроме того, полис ОМС не покрывает неожиданные расходы, которые могут возникнуть во время поездки. Например, экстренную медицинскую помощь, стоматологию, КТ, МРТ, медицинскую транспортировку, расходы на возвращение домой из-за болезни (включая случаи, когда нужно пропустить рейс из-за болезни или травмы), а также услуги сопровождающего врача, если это необходимо. Все эти расходы придётся оплачивать самостоятельно. В отличие от этого, страховые программы для путешественников обычно покрывают такие неожиданные медицинские расходы.

При использовании дополнительного страхования, кроме ОМС, страховая компания организует выбор клиники, запись на приём и оплату медицинских услуг, что особенно важно в случае неотложной помощи.

Следует также учитывать, что дополнительное страхование позволяет получать лечение в частных клиниках или коммерческих отделениях государственных больниц.

Что касается добровольного медицинского страхования (ДМС), то обычно полис этого типа действует только на территории региона проживания застрахованного. Как правило, в полисе указывается список клиник, к которым можно обращаться, и чаще всего это учреждения в его регионе. Поэтому полис ДМС не всегда подходит для использования во время путешествий по стране. Для таких случаев лучше подходит страхование путешественников. Только в некоторых программах ДМС экстренная медицинская помощь может быть распространена на всю Россию.

При выборе страховой компании следует, прежде всего, обращать внимание на её надёжность (опыт на рынке, рейтинг финансовой устойчивости, присвоенный рейтинговым агентством) и отзывы клиентов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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