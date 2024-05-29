Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня решила зарыть топор войны с брендом Chanel
Ветеринары рассказали, почему кошка внезапно перестала играть
Уникальные свойства зелёного чая для организма
Высоцкий был недоволен тем, как с ним поступили во время съёмок "Стряпухи"
Роскосмос сообщил о сходе с орбиты космического корабля "Прогресс МС-25"
Фитнес-тренер развеяла мифы о создании тонкой талии с помощью упражнений
Более 90% россиян остаются жить дома на время ремонта, показал опрос
Учёные из Европы разработали новый штамм коровьей оспы для лечения рака
Топ-18 самых страшных мостов в мире
Летний отдых 2024: куда предпочитают ездить клиенты "Ингосстраха" и как обеспечивают свою безопасность

"Ингосстрах" определил предпочтения россиян для летнего отдыха в 2024 году

1:51
Страхование

На основе полисов, купленных у "Ингосстраха", были определены предпочтения клиентов относительно стран для летнего отдыха в 2024 году, а также выявлена необходимость дополнительной страховой защиты для путешественников.

"Ингосстрах" определил предпочтения россиян для летнего отдыха в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подобно предыдущему году, Турция остаётся популярным направлением для летних поездок — около 50% всех приобретённых страховок оформляются на поездки в эту страну. Второе место занимают Египет и Объединённые Арабские Эмираты, доля которых составляет около 10%. Также популярны Таиланд и страны Шенгенской зоны, на которые приходится от 3 до 5% от общего числа проданных полисов на летний сезон.

Аналитики из "Ингосстраха" отмечают, что клиенты, приобретающие полисы ВЗР онлайн или в офисах, чаще предпочитают путешествовать в одиночку, в то время как те, кто приобретает страховки через туроператоров или турагентов, предпочитают отдыхать с семьёй.

Кроме того, перед отъездом на отдых клиенты приобретают дополнительную страховку на случай занятий экстремальными видами спорта, таких как дайвинг, скалолазание, альпинизм, трекинг или сёрфинг. Важно помнить об этой опции, если планируются подобные активности во время путешествия.

Помимо стандартного медицинского страхования для путешествующих, следует обратить внимание и на страхование от невыезда. Сравнительно с предыдущим годом, интерес к этому виду страхования среди клиентов увеличился. Это вполне логично, учитывая, что такая страховка предоставляет возможность возврата денег за путешествие в случае невозможности его совершить из-за болезни, отказа в визе, судебного вызова и прочих причин.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Всё для победы. Завод "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать в год 6 тысяч ударных дронов
Всё для победы. Завод "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать в год 6 тысяч ударных дронов
Последние материалы
Высоцкий был недоволен тем, как с ним поступили во время съёмок "Стряпухи"
Роскосмос сообщил о сходе с орбиты космического корабля "Прогресс МС-25"
Фитнес-тренер развеяла мифы о создании тонкой талии с помощью упражнений
Более 90% россиян остаются жить дома на время ремонта, показал опрос
Учёные из Европы разработали новый штамм коровьей оспы для лечения рака
Топ-18 самых страшных мостов в мире
Власти Подмосковья обязали застройщиков обеспечить жильём складских работников
Как избежать покупки автомобиля в залоге: советы экспертов
Добавьте кофейную гущу гортензии, чтобы сохранить цвет
Польша не запрещает Украине использовать своё вооружение против регионов России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников