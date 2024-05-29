Летний отдых 2024: куда предпочитают ездить клиенты "Ингосстраха" и как обеспечивают свою безопасность

"Ингосстрах" определил предпочтения россиян для летнего отдыха в 2024 году

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

На основе полисов, купленных у "Ингосстраха", были определены предпочтения клиентов относительно стран для летнего отдыха в 2024 году, а также выявлена необходимость дополнительной страховой защиты для путешественников.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подобно предыдущему году, Турция остаётся популярным направлением для летних поездок — около 50% всех приобретённых страховок оформляются на поездки в эту страну. Второе место занимают Египет и Объединённые Арабские Эмираты, доля которых составляет около 10%. Также популярны Таиланд и страны Шенгенской зоны, на которые приходится от 3 до 5% от общего числа проданных полисов на летний сезон.

Аналитики из "Ингосстраха" отмечают, что клиенты, приобретающие полисы ВЗР онлайн или в офисах, чаще предпочитают путешествовать в одиночку, в то время как те, кто приобретает страховки через туроператоров или турагентов, предпочитают отдыхать с семьёй.

Кроме того, перед отъездом на отдых клиенты приобретают дополнительную страховку на случай занятий экстремальными видами спорта, таких как дайвинг, скалолазание, альпинизм, трекинг или сёрфинг. Важно помнить об этой опции, если планируются подобные активности во время путешествия.

Помимо стандартного медицинского страхования для путешествующих, следует обратить внимание и на страхование от невыезда. Сравнительно с предыдущим годом, интерес к этому виду страхования среди клиентов увеличился. Это вполне логично, учитывая, что такая страховка предоставляет возможность возврата денег за путешествие в случае невозможности его совершить из-за болезни, отказа в визе, судебного вызова и прочих причин.