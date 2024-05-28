Специалисты страховой компании "Согласие" рассказали о стоимости полного и усечённого каско для автомобилей российского бренда "Волга"

Эксперты СК "Согласие" раскрыли цены на КАСКО для новых моделей "Волга"

2:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стоимость полиса полного каско для автомобилей бренда "Волга", представленных впервые на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде, оценивается в диапазоне от 62 500 до 84 000 рублей. Усечённое каско, охватывающее только угон и полную конструктивную гибель машины, доступно за приблизительно 37 500-52 500 рублей. Эти данные были предоставлены специалистами страховой компании "Согласие" после проведения предварительных расчетов.

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Например, для седана Volga C40 при страховой сумме 2,5 млн рублей, полное каско будет доступно по тарифам от 2,5 до 3,2%, что приведёт к стоимости полиса в пределах от 62 500 до 80 000 рублей. Тарифы на усечённое каско будут на уровне 1,5-1,8%, что соответствует 37 500-45 000 рублей.

Страхование кроссовера класса С — Volga K30 — на сумму 3 млн рублей при полном каско будет стоить примерно 66 000-78 000 рублей (по тарифам 2,2-2,6%), в то время как усечённое каско обойдется в 42 000-48 000 рублей (по тарифам 1,4-1,6%).

Для другой новой модели — кроссовера класса D Volga K40 — тариф на полное каско при страховой сумме 3,5 млн рублей составит 2-2,4% (70 000-84 000 рублей), а на усечённое — 1,3-1,5% (45 500-52 500 рублей).