Специалисты страховой компании "Согласие" рассказали о стоимости полного и усечённого каско для автомобилей российского бренда "Волга"

Стоимость полиса полного каско для автомобилей бренда "Волга", представленных впервые на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде, оценивается в диапазоне от 62 500 до 84 000 рублей. Усечённое каско, охватывающее только угон и полную конструктивную гибель машины, доступно за приблизительно 37 500-52 500 рублей. Эти данные были предоставлены специалистами страховой компании "Согласие" после проведения предварительных расчетов.
Например, для седана Volga C40 при страховой сумме 2,5 млн рублей, полное каско будет доступно по тарифам от 2,5 до 3,2%, что приведёт к стоимости полиса в пределах от 62 500 до 80 000 рублей. Тарифы на усечённое каско будут на уровне 1,5-1,8%, что соответствует 37 500-45 000 рублей.
Страхование кроссовера класса С — Volga K30 — на сумму 3 млн рублей при полном каско будет стоить примерно 66 000-78 000 рублей (по тарифам 2,2-2,6%), в то время как усечённое каско обойдется в 42 000-48 000 рублей (по тарифам 1,4-1,6%).
Для другой новой модели — кроссовера класса D Volga K40 — тариф на полное каско при страховой сумме 3,5 млн рублей составит 2-2,4% (70 000-84 000 рублей), а на усечённое — 1,3-1,5% (45 500-52 500 рублей).
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