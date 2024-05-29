СК "СберСтрахование" компенсировала ущерб в 4,4 млн рублей за повреждение теплохода из-за ледяных торосов

Страховая компания "СберСтрахование" выплатила 4,4 миллиона рублей в качестве возмещения корпоративному клиенту за восстановление теплохода, пострадавшего от ледяных торосов в Карском море.
Судно, загруженное коммерческим грузом, отправилось из Архангельска в сопровождении ледокола. На пути возникли сложные ледовые условия, где судам приходилось постоянно маневрировать между обломками льда. В результате подверглась повреждению внешняя обшивка и форпик (носовой отсек).
СК "СберСтрахование" признала инцидент страховым случаем и произвела выплату в счёт ремонта теплохода, который уже возобновил свою деятельность.