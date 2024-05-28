Эксперт Илья Афанасьев выявил ключевые признаки поддельных ДТП: тёмные условия, удалённость и несоответствие повреждений

Юрист и эксперт в области автомобильного страхования Илья Афанасьев выделил ключевые признаки, по которым страховые компании могут подозревать участие в инсценированных ДТП ради получения выплат.
Основным показателем поддельного ДТП, по словам Ильи Афанасьева, являются его условия: время суток, чаще всего темное, и отдалённость места происшествия от камер наблюдения и населённых пунктов, а также отсутствие у водителей видеорегистраторов. Все эти факторы в совокупности значительно усложняют процесс определения обстоятельств.
Кроме того, при симуляции аварии автомобили получают неравномерные повреждения. У одного из автомобилей повреждений почти нет, в то время как другая, обычно более дорогая, получает серьёзные повреждения, достаточные для максимальной компенсации по ОСАГО, до 400 тысяч рублей.
Для выявления фальсификации страховщики проводят автотехническую и транспортно-логическую экспертизы. Эксперты анализируют высоту, направление и глубину повреждений, полученных обоими автомобилями. Часто выясняется, что один из автомобилей уже имел повреждения до происшествия, а участники просто попытались переложить ответственность на страховую компанию. Они могли найти человека с активной страховкой или оформить новую, после чего имитировать столкновение автомобилей, в результате чего один из них мог уехать в кювет.
Если в ходе экспертизы устанавливается, что даже начального столкновения не произошло, это является веским аргументом для подозрения в фальсификации всех остальных повреждений. Дополнительными свидетельствами инсценировки могут быть отсутствие на месте происшествия следов грязи, краски, пластика или стекла, которые обычно остаются после аварий, или их незначительное количество.
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