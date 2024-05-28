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Эксперт Илья Афанасьев выявил ключевые признаки поддельных ДТП: тёмные условия, удалённость и несоответствие повреждений

Автоэксперт выявил признаки, по которым страховщики распознают подставные ДТП

1:59
Страхование

Юрист и эксперт в области автомобильного страхования Илья Афанасьев выделил ключевые признаки, по которым страховые компании могут подозревать участие в инсценированных ДТП ради получения выплат.

Автоэксперт выявил признаки, по которым страховщики распознают подставные ДТП
Фото: freepik.com by halayalex is licensed under public domain

Основным показателем поддельного ДТП, по словам Ильи Афанасьева, являются его условия: время суток, чаще всего темное, и отдалённость места происшествия от камер наблюдения и населённых пунктов, а также отсутствие у водителей видеорегистраторов. Все эти факторы в совокупности значительно усложняют процесс определения обстоятельств.

Кроме того, при симуляции аварии автомобили получают неравномерные повреждения. У одного из автомобилей повреждений почти нет, в то время как другая, обычно более дорогая, получает серьёзные повреждения, достаточные для максимальной компенсации по ОСАГО, до 400 тысяч рублей.

Для выявления фальсификации страховщики проводят автотехническую и транспортно-логическую экспертизы. Эксперты анализируют высоту, направление и глубину повреждений, полученных обоими автомобилями. Часто выясняется, что один из автомобилей уже имел повреждения до происшествия, а участники просто попытались переложить ответственность на страховую компанию. Они могли найти человека с активной страховкой или оформить новую, после чего имитировать столкновение автомобилей, в результате чего один из них мог уехать в кювет.

Если в ходе экспертизы устанавливается, что даже начального столкновения не произошло, это является веским аргументом для подозрения в фальсификации всех остальных повреждений. Дополнительными свидетельствами инсценировки могут быть отсутствие на месте происшествия следов грязи, краски, пластика или стекла, которые обычно остаются после аварий, или их незначительное количество.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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