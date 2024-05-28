Киберстрахование набирает популярность: в России количество договоров выросло на 60%

Спрос на киберстрахование в России увеличился на 60% за последние два года

2:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Количество договоров на страхование от киберрисков среди российских компаний увеличилось на 60% за последние два года, согласно данным "Альфастрахования", как сообщает ТАСС.

Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"За последние два года количество договоров увеличилось на 60%. Чаще запросы на такой вид страхового покрытия стали появляться от компаний с крупными центрами обработки данных (ЦОД), а также от госкомпаний", — отмечают эксперты страховой группы.

Подчёркивается, что данный вид страхования вызывает интерес во всех отраслях: от металлургии до розничной торговли и гостиничного бизнеса. Также с киберрисками столкнулись нефтеперерабатывающие компании и предприятия агропромышленного комплекса, что потребовало новых решений. Наибольший спрос по-прежнему наблюдается со стороны банков и других финансовых учреждений.

Основные инциденты, с которыми сталкиваются компании, включают DDoS-атаки на веб-приложения и взломы сайтов, фишинговые рассылки с последующим шифрованием данных, взлом инфраструктуры с нарушением работы оборудования, почтовых сервисов и бизнес-приложений.

По данным "Альфастрахования", средние лимиты выплат по страхованию киберрисков составляют 250-500 млн рублей, однако по некоторым программам они могут достигать 2,5 млрд рублей.

"Рост зависимости производств во всех секторах экономики от постоянно обновляемых IT-технологий, и как результат — потенциальная опасность от киберрисков также влияют на растущий интерес компаний к киберстрахованию как одному из инструментов минимизации возможных убытков. Всё больше запросов приходит от компаний, обладающих крупными объектами ЦОД, от провайдеров облачных сервисов, работающих с оборудованием немногочисленных поставщиков, например, с сетевым оборудованием, а также с отраслевым ПО и сервисами, которые использует практически вся отрасль. Например, ПО для аэропортов", — рассказала руководитель направления управления страхования финансовых рисков "Альфастрахования" Екатерина Крючкова.