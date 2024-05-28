Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МОЭК предупредил о возможности отключения отопления в апартаментах
Актёр, озвучивший почтальона Печкина, пострадал в жизни
Среди признаков меланомы дерматологи назвали большой размер родинки и неровные края
Самые высокие зрплаты получают нефтяники и айтишники
Выпуск обновленных автомобилей "Волга" начнется осенью 2024 года
"Прогресс МС-27" отвезёт на МКС около 2500 кг грузов
ВСУ совершили обстрел Луганска
Быстрый завтрак: сэндвич на гриле
Депутат Госдумы Никита Чаплин дал советы по страхованию дачных объектов
Киберстрахование набирает популярность: в России количество договоров выросло на 60%

Спрос на киберстрахование в России увеличился на 60% за последние два года

2:14
Страхование

Количество договоров на страхование от киберрисков среди российских компаний увеличилось на 60% за последние два года, согласно данным "Альфастрахования", как сообщает ТАСС.

Спрос на киберстрахование в России увеличился на 60% за последние два года
Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"За последние два года количество договоров увеличилось на 60%. Чаще запросы на такой вид страхового покрытия стали появляться от компаний с крупными центрами обработки данных (ЦОД), а также от госкомпаний", — отмечают эксперты страховой группы.

Подчёркивается, что данный вид страхования вызывает интерес во всех отраслях: от металлургии до розничной торговли и гостиничного бизнеса. Также с киберрисками столкнулись нефтеперерабатывающие компании и предприятия агропромышленного комплекса, что потребовало новых решений. Наибольший спрос по-прежнему наблюдается со стороны банков и других финансовых учреждений.

Основные инциденты, с которыми сталкиваются компании, включают DDoS-атаки на веб-приложения и взломы сайтов, фишинговые рассылки с последующим шифрованием данных, взлом инфраструктуры с нарушением работы оборудования, почтовых сервисов и бизнес-приложений.

По данным "Альфастрахования", средние лимиты выплат по страхованию киберрисков составляют 250-500 млн рублей, однако по некоторым программам они могут достигать 2,5 млрд рублей.

"Рост зависимости производств во всех секторах экономики от постоянно обновляемых IT-технологий, и как результат — потенциальная опасность от киберрисков также влияют на растущий интерес компаний к киберстрахованию как одному из инструментов минимизации возможных убытков. Всё больше запросов приходит от компаний, обладающих крупными объектами ЦОД, от провайдеров облачных сервисов, работающих с оборудованием немногочисленных поставщиков, например, с сетевым оборудованием, а также с отраслевым ПО и сервисами, которые использует практически вся отрасль. Например, ПО для аэропортов", — рассказала руководитель направления управления страхования финансовых рисков "Альфастрахования" Екатерина Крючкова.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Вот неугомонная!"
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер" Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Делаем почву плодородной без использования навоза
Делаем почву плодородной без использования навоза
Последние материалы
МОЭК предупредил о возможности отключения отопления в апартаментах
Актёр, озвучивший почтальона Печкина, пострадал в жизни
Среди признаков меланомы дерматологи назвали большой размер родинки и неровные края
Самые высокие зрплаты получают нефтяники и айтишники
Выпуск обновленных автомобилей "Волга" начнется осенью 2024 года
"Прогресс МС-27" отвезёт на МКС около 2500 кг грузов
ВСУ совершили обстрел Луганска
Быстрый завтрак: сэндвич на гриле
Депутат Госдумы Никита Чаплин дал советы по страхованию дачных объектов
Владимир Путин выразил благодарность защитникам российских границ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников