Китай, Россия и Бразилия стали лидерами по гендерному разрыву в пенсионном возрасте среди стран G20

РФ и Бразилия разделили второе место по гендерному разрыву в пенсионном возрасте

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В России и Бразилии мужчины выходят на пенсию на пять лет позже женщин — это второй по величине гендерный разрыв среди стран "Большой двадцатки", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

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Лидером рейтинга стал Китай — там разница в пенсионном возрасте между мужчинами и женщинами составляет 10 лет: китаянки уходят на покой в 50 лет, а мужчины Поднебесной — в 60 лет.

В России сроки выхода на пенсию составляют 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин​​​. Бразильские мужчины могут рассчитывать на господдержку в 70 лет, а бразильянки — в 65 лет.

Небольшая гендерная разница в пенсионном возрасте наблюдается в Турции: там мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 58 лет.

В остальных странах нет разницы между представителями обоих полов: женщины и мужчины выходят на пенсию в одном возрасте. Дольше всего заслуженного отдыха нужно ждать в Аргентине и Франции (до 70 лет), а раньше всех уходят на покой в Индонезии (56 лет).

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