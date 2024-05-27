На автомойке залили салон машины: как взыскать компенсацию и может ли каско покрыть ущерб

Посещение автомойки иногда может привести к неприятным ситуациям, таким как заливка салона водой или моющим средством, повреждение отделочных материалов или электроники из-за неправильного выполнения работ. Банки. ру разобрались, как взыскать ущерб и можно ли получить компенсацию по каско.
Каско — это добровольное страхование, которое защищает ваш автомобиль от различных рисков, включая ДТП, угон, стихийные бедствия и другие несчастные случаи. Покрытие по каско может варьироваться в зависимости от условий страховой компании.
Опрос страховщиков показал, что ущерб, причиненный на автомойке из-за неосторожности сотрудников, чаще всего не покрывается стандартными полисами каско. Это подтверждают компании "Ренессанс страхование", "Ингосстрах", "СберСтрахование" и "Абсолют Страхование". Такие случаи являются исключениями из правил страхования.
"Если залив произошел из-за незакрытой двери или окна, такие случаи обычно не компенсируются по каско. Риск повреждений на автомойке часто включен в список исключений", — пояснил вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.
Если автомобиль пострадал на автомойке, можно взыскать ущерб с её владельца. Для этого нужно:
По словам вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, наиболее велика вероятность получить компенсацию при соблюдении следующих условий:
Если доказательств исправного состояния автомобиля до мойки нет, все равно следует зафиксировать повреждения после оказания услуг, чтобы экспертиза могла определить механизм и время нанесения ущерба.
Требование о возмещении вреда предъявляется самой автомойке (организации или ИП), и именно она обязана его удовлетворить. Взыскание ущерба с виновного работника — это уже вопрос трудовых отношений между автомойкой и сотрудником.
Ранее эксперты разобрали популярные мифы о страховании.
Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.