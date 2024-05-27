На автомойке залили салон машины: как взыскать компенсацию и может ли каско покрыть ущерб

Банки.ру: получить компенсацию за ущерб на автомойке можно с её владельца

3:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Посещение автомойки иногда может привести к неприятным ситуациям, таким как заливка салона водой или моющим средством, повреждение отделочных материалов или электроники из-за неправильного выполнения работ. Банки. ру разобрались, как взыскать ущерб и можно ли получить компенсацию по каско.

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Покрывает ли каско ущерб, нанесенный на автомойке

Каско — это добровольное страхование, которое защищает ваш автомобиль от различных рисков, включая ДТП, угон, стихийные бедствия и другие несчастные случаи. Покрытие по каско может варьироваться в зависимости от условий страховой компании.

Опрос страховщиков показал, что ущерб, причиненный на автомойке из-за неосторожности сотрудников, чаще всего не покрывается стандартными полисами каско. Это подтверждают компании "Ренессанс страхование", "Ингосстрах", "СберСтрахование" и "Абсолют Страхование". Такие случаи являются исключениями из правил страхования.

"Если залив произошел из-за незакрытой двери или окна, такие случаи обычно не компенсируются по каско. Риск повреждений на автомойке часто включен в список исключений", — пояснил вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Как взыскать ущерб с автомойки

Если автомобиль пострадал на автомойке, можно взыскать ущерб с её владельца. Для этого нужно:

Зафиксировать повреждения. Сразу после обнаружения повреждений сделайте фотографии или видео, затем обратитесь к сотрудникам автомойки с требованием возместить расходы на ремонт.

Обратиться в полицию. если договориться не удается, обратитесь в полицию и направьте письменную претензию собственнику автомойки.

Собрать доказательства. Используйте записи с камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и свидетельские показания других водителей. Сохраните чек об оплате услуг автомойки.

По словам вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, наиболее велика вероятность получить компенсацию при соблюдении следующих условий:

Имеются фотографии/видеозаписи автомобиля до посещения автомойки.

После посещения зафиксированы повреждения и составлен акт с сотрудниками автомойки.

Проведена экспертиза повреждений.

Заявлено устное, а затем письменное требование о компенсации.

Подано заявление в суд с приложением всех доказательств (чек, договор, акт и пр.).

Если доказательств исправного состояния автомобиля до мойки нет, все равно следует зафиксировать повреждения после оказания услуг, чтобы экспертиза могла определить механизм и время нанесения ущерба.

Требование о возмещении вреда предъявляется самой автомойке (организации или ИП), и именно она обязана его удовлетворить. Взыскание ущерба с виновного работника — это уже вопрос трудовых отношений между автомойкой и сотрудником.

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