Зверьё моё: на какую ветпомощь имеют право коты Эрмитажа по полису "Росгосстраха"

"Росгосстрах" продолжает страховать котов Эрмитажа

2:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Филиал СК "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжает страховать здоровье знаменитых котов Эрмитажа по программе "Зверьё мое".

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В этом году агент "Росгосстраха" Валентина Рогушина вручила страховой сертификат пресс-секретарю эрмитажных котов Марии Халтунен на церемонии награждения победителей конкурса рисунков школьников, посвященного котам Эрмитажа.

По словам Рогушиной, конкурс, приуроченный к празднованию Дня эрмитажного кота, стал традицией. В этом году участие в нём приняли более 30 тысяч юных художников со всей страны. Дети рисовали котов, которые могли бы жить в Эрмитаже, и писали небольшие рассказы о своей работе. Из тысяч рисунков участников в возрасте от 8 до 18 лет были отобраны 64 финалиста, среди которых определили трёх лауреатов в каждой возрастной категории. Выставка финалистов открылась в Общественном пространстве Главного штаба Эрмитажа, а в Иорданской галерее Зимнего дворца разместили работы, вошедшие в номинацию "Выбор Эрмитажа".

Директор филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Кирилл Павлов рассказал, что по полису "Зверьё моё" волонтеры и сотрудники музея смогут обращаться за оперативными онлайн-консультациями к ведущим специалистам Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. Ветеринары, специализирующиеся по 25 направлениям, окажут помощь дистанционно, что позволяет решить около 80% проблем без посещения клиники. Также предусмотрены случаи, когда необходим очный визит в ветклинику — полис позволяет компенсировать расходы на лечение питомца при соответствующем варианте страховой программы.

Сегодня в подвалах Эрмитажа живет около 50 пушистых "спецназовцев-крысоловов". Эти умные, добродушные и ловкие коты стали символом Санкт-Петербурга и его знаменитого музея. Потомков тех казанских котов, которых по преданию привезли в Зимний дворец по приказу императрицы Елизаветы Петровны, уже не осталось. После блокады Ленинграда жители отдавали в Эрмитаж своих домашних питомцев, и сегодня их потомки защищают музейные экспонаты от грызунов. У котов есть свой дом, пресс-секретарь и даже собственный праздник.

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