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В России рассчитали стоимость ДМС для иностранцев: туда входят приём базовых врачей, диагностика и инъекции

Страховщики рассчитали стоимость полиса медстрахования для мигрантов

1:22
Страхование

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитал базового полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для неработающих граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), временно находящихся в России.

Страховщики рассчитали стоимость полиса медстрахования для мигрантов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Данные были подготовлены ВСС для членов Комиссии Евразийского экономического союза (ЕЭК) при участии Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Базовая программа ДМС для неработающих иностранцев включает приёмы терапевта, хирурга, гинеколога, уролога и других специалистов, диагностику (УЗИ, ЭКГ, рентгенографию, анализы крови), различные инъекции, а также неотложную стоматологию, включая удаление зубов.

По расчетам экспертов, стоимость полиса медицинского страхования составит 7 000 рублей для взрослого, 4 000 рублей для детей до года, и 4 400 рублей для детей старше года. Экстренная помощь будет предоставляться бесплатно.

Состав программ сформирован с учётом требований Банка России о минимальных условиях ДМС для иностранных граждан, приезжающих в страну с рабочими целями, сообщает ВСС.

Ранее Минфин России призвал ВСС меньше гнаться за прибылью.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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