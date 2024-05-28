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Тенденции обращений к психологам среди молодых россиян: исследование Финансового университета и "Ингосстраха"

"Ингосстрах": 20,8% молодых россиян ищут психологическую поддержку

3:02
Страхование

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ и компании "Ингосстрах" выяснили, что за последние годы 20,8% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет испытывали потребность в профессиональной психологической помощи.

"Ингосстрах": 20,8% молодых россиян ищут психологическую поддержку
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Из них к психологам, психотерапевтам или психоаналитикам обратилось 13,4% молодых людей. Большинство обращений зафиксировано в городах: Санкт-Петербурге, Томске и Ярославле (22% опрошенных). Высокий уровень спроса также наблюдается в Воронеже (21%), Перми (20%), Ижевске (19%) и Иркутске (18%). В Москве и Уфе доля обращений составляет по 17%.

Исследование указывает на то, что женщины чаще обращаются за психологической помощью (15%) по сравнению с мужчинами (12%).

Основными причинами обращений к специалистам являются проблемы в семье и с близкими (26,4%), трудовые трудности (19,3%) и недостаток уверенности в себе (16,7%). Реже люди обращаются по поводу зависимостей (6,4%), страхов (4,6%) и стресса (4,1%). Наименее распространённые причины включают травматический опыт (2,5%), психические страдания (1,7%) и проблемы со здоровьем (1,7%).

Директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец отметил интересный факт: молодые люди в среднем готовы потратить на приём у психолога 3 тысячи рублей, хотя 47% из них не готовы тратить более 1 тысячи рублей. Однако есть и те (4%), кто готов заплатить более 10 тысяч.

Помощь специалиста оценили как полезную 47,8% опрошенных.

Психиатр-психотерапевт Павел Бесчастнов выделяет сверхнагрузку и многозадачность на работе как одну из наиболее распространённых проблем. Он подчёркивает важность чередования нагрузок с отдыхом, физической активностью и положительными эмоциями. Мотивация также играет важную роль: когда деятельность воспринимается как осмыслённая и значимая, это стимулирует человека. Однако недостаточная мотивация может привести к хронической усталости и выгоранию.

Заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха" Дмитрий Попов отмечает, что уход за физическим здоровьем не должен отвлекать от заботы о психическом. Посещение психолога является важной частью медицинского обслуживания, доступного как по обязательному, так и по добровольному медицинскому страхованию.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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