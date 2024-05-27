Динамика цен в Амурской области: рост стоимости страховых услуг и уменьшение расходов на коммунальные услуги

Цены на услуги в Амурской области взлетели: страхование подорожало на треть

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Амурской области наблюдается значительное изменение цен на разнообразные услуги. Особенно заметно увеличение стоимости страховых услуг, которые подорожали на треть.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Это затронуло как общие виды страхования, так и специализированные, включая автострахование (КАСКО). Помимо этого, заметно выросли расходы на посещение физиотерапевта и использование физических кабинетов.

Однако не все изменения означают повышение цен. Например, стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда уменьшилась на 4,5%, а коммунальные платежи снизились на 14%.

Также заметно сократилось количество приобретаемых авиабилетов — их стоимость упала на четверть. Банковские услуги стали более доступными, снизившись в цене на 15%. А подключение к Интернету стало на полпроцента дешевле.