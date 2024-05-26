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Агентство по страхованию вкладов выставило на продажу автомобильный завод в Ставрополе за 9,63 миллиарда рублей

АСВ выставило на продажу автозавод в Ставрополе за 9,63 млрд рублей

1:19
Страхование

Агентство по страхованию вкладов разместило на популярном портале объявлений предложение о продаже автомобильного завода в Ставрополе за 9,63 миллиарда рублей. Это привлекло внимание местных жителей.

АСВ выставило на продажу автозавод в Ставрополе за 9,63 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under CC BY-SA 4.0

Завод начал свою работу в 2017 году, но успел выпустить только пробную партию из 2,5 тысяч внедорожников под брендом DW Hower, после чего был закрыт. Руководил предприятием Рустам Дерев, родственник бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Недавно Рустам Дерев был признан виновным в крупном мошенничестве на сумму 4,6 миллиарда рублей. Для строительства заводских цехов он вместе с сообщниками брал кредиты в банке и переводил деньги на подставные фирмы.

Завод имел потенциал производить более 100 тысяч автомобилей в год. Его корпуса занимают 445 тысяч квадратных метров на земельном участке площадью 207,2 гектара. Вместе с заводом продаются 24 единицы техники, конвейерные линии, подстанции, котельная и подъездные железнодорожные пути.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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