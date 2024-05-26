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"Росгосстрах" спонсировал в Белгородской области курсы по вождению

1:54
Страхование

Филиал "Росгосстраха" в Белгородской области традиционно выступает в роли партнёра регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо". Этот конкурс проводится в Белгородской области уже много лет, и каждый год в нём участвуют более сотни школьников из всех районов региона.

"Росгосстрах" спонсировал в Белгородской области курсы по вождению
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

В этом году соревнования проходили на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Чернянка. За право представлять Белгородскую область на соревнованиях боролись команды из всех 22 муниципальных образований.

Ребята соревновались в знании правил дорожного движения, фигурном вождении велосипеда и участвовали в различных творческих конкурсах. Они не только показали отличные теоретические и практические навыки, но и стали активными помощниками автоинспекторов в вопросе пропаганды безопасности дорожного движения. По словам самих ребят, они активно делятся своими знаниями со сверстниками.

По итогам конкурсных испытаний в тройку лидеров вошли команды юных инспекторов дорожного движения из Старооскольского района, Алексеевского городского округа и города Старый Оскол. Победители и призёры конкурса получили подарки от организаторов и партнёров мероприятия. Награды от "Росгосстраха" вручила руководитель агентского центра "Чернянский" Наталья Евдокимова.

Директор филиала "Росгосстраха" в Белгородской области Андрей Пеньков отметил, что страховая компания уже более 30 лет активно сотрудничает с министерством образования области и УМВД России по Белгородской области по вопросам безопасности дорожного движения. И конкурс "Безопасное колесо" — это один из этапов такого сотрудничества.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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