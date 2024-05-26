"Росгосстрах" заключил крупный контракт с нижегородской логистической компанией

1:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Филиал "Росгосстраха" в Нижнем Новгороде заключил договор со специализированной автотранспортной компанией, которая занимается перевозкой сборных грузов. Страховой полис был оформлен на случай гибели или утраты груза во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Общая страховая сумма составила 2 миллиона рублей.

Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как отмечает директор филиала "Росгосстраха" в Нижегородской области Вера Ранчинская, перевозка сборных грузов всегда связана с определённым риском. Поэтому лучше доверить её профессионалам, которые знают все нюансы этого процесса.

"Многие из грузов транспортируются в собранном виде, что значительно увеличивает риск повреждения, — говорит Вера Ранчинская. — Наш клиент — небольшая транспортная компания из Нижнего Новгорода, которая имеет опыт работы на этом рынке и специализированный автотранспорт. Однако даже опытные перевозчики понимают, что в пути может произойти любое событие, которое приведёт к утрате или повреждению груза".

В случае утраты или повреждения груза транспортная компания будет вынуждена возмещать ущерб, а также может столкнуться с репутационными рисками. Страховой полис поможет избежать лишних трат и защитить репутацию компании.

"Росгосстрах" предлагает линейку специализированных страховых продуктов для транспортно-логистической отрасли. Компания имеет огромный опыт работы на рынке и разветвлённую сеть офисов по всей стране. Мы готовы предложить перевозчикам грузов качественную страховую защиту их рисков и консультационную поддержку при урегулировании убытков", — заключает Вера Ранчинская.