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"Росгосстрах" получил престижную премию

1:15
Страхование

"Росгосстрах" награжден премией Finaward за инновацию "Цифровой агент".

"Росгосстрах" получил престижную премию
Фото: commons.wikimedia.org by avtotema.mediasalt.ru

Группа "Росгосстрах" получила премию Finaward в номинации "Инновации в страховании" за диджитальное решение для страховых агентов — "Цифровой агент". Премия была вручена Ольге Крымовой на торжественной церемонии награждения победителей Finaward-2024.

Церемония награждения лауреатов премии Finaward проводится с 2012 года. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. Проект Группы "Росгосстрах" "Цифровой агент" заключается в создании полностью диджитального решения для агентов.

Решение "Цифровой агент" предлагает страховому агенту полностью цифровой путь, позволяющий стать агентом без привязки к часовым поясам и без дополнительных подтверждений. Диджитальное решение позволяет максимально быстро зарегистрировать человека в качестве агента и оформлять страховые продукты клиентам. Страховые продукты, продаваемые в Группе "Росгосстрах" через цифровую компанию "Пульс", оформляются по системе подписок.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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