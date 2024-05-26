"Росгосстрах" получил престижную премию

"Росгосстрах" награжден премией Finaward за инновацию "Цифровой агент".
Группа "Росгосстрах" получила премию Finaward в номинации "Инновации в страховании" за диджитальное решение для страховых агентов — "Цифровой агент". Премия была вручена Ольге Крымовой на торжественной церемонии награждения победителей Finaward-2024.
Церемония награждения лауреатов премии Finaward проводится с 2012 года. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. Проект Группы "Росгосстрах" "Цифровой агент" заключается в создании полностью диджитального решения для агентов.
Решение "Цифровой агент" предлагает страховому агенту полностью цифровой путь, позволяющий стать агентом без привязки к часовым поясам и без дополнительных подтверждений. Диджитальное решение позволяет максимально быстро зарегистрировать человека в качестве агента и оформлять страховые продукты клиентам. Страховые продукты, продаваемые в Группе "Росгосстрах" через цифровую компанию "Пульс", оформляются по системе подписок.
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