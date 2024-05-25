"Ночью, на отдалённой дороге": эксперт рассказал, как страховщики вычисляют мошенников, инсценирующих ДТП ради выплат

Эксперт Афанасьев: доказать инсценировку ДТП может трасологическая экспертиза

3:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании могут заподозрить инсценировку ДТП, совершённую водителем ради получения выплаты, по множеству признаков, рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по автострахованию, юрист Телеграмм-канала "Юризм" Юрий Афанасьев.

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Ранее в Нижегородской области экс-судья оказалась на скамье подсудимых за попытку обмануть страховую компанию. Женщина врезалась в другую машину, не имея полиса ОСАГО, после чего оформила страховку и сымитировала ДТП, чтобы получить выплату.

"В качестве основных признаков (инсценировки — прим. ред.) — это ДТП, произошедшее ночью на отдалённой дороге, то есть там, где нет камер, вдали от населённого пункта, и при отсутствии видеорегистраторов, то есть нет никакой объективной видеофиксации", — перечислил специалист.

По словам Афанасьева, ещё одним характерным признаком мошенничества является количество повреждений: как правило, в случае инсценировки у одной из машин они небольшие, а у второй, обычно более дорогой, серьёзные, чтобы можно было получить максимальную выплату по ОСАГО — 400 тысяч рублей.

Эксперт рассказал, что для доказательства факта инсценировки страховая компания заказывает автотехническую трасологическую экспертизу.

"По-хорошему, надо сопоставить обе машины и сравнить повреждения по следам, по трасам — почему эта экспертиза и называется трасологической. Там происходит измерение по высоте, направленности, глубине этих повреждений", — пояснил он.

Изучив повреждения, экспертиза может установить, что они не могли образоваться при тех обстоятельствах, которые описывают клиенты страховой компании, так как один из автомобилей уже был повреждён ранее, добавил Афанасьев. Получается, что водители просто решили "повесить" ущерб на страховщика, поэтому нашли человека с действующей страховкой или оформили новую, после чего сымитировали касание автомобилей, после чего "машина условно улетела в кювет", рассказал он.

"Эксперт смотрит всё это, сверяет и говорит, допустим, что первичного касания машин не было. И на основании этого уже подвергает сомнению все остальные повреждения", — отметил Афанасьев.

Специалист добавил, что страховая также изучает материалы фиксации ДТП: на инсценировку будет указывать факт отсутствия на месте аварии осыпи грязи, краски, пластика или стекла, которое при столкновении должно было разлететься, либо если этой осыпи мало.

"Всё это тоже указывается в экспертизе. То есть там должен быть комплексный анализ материалов ДТП, подтверждений, объяснений, схемы. И всё это в совокупности должно давать обоснованные выводы", — пояснил юрист.

При этом экспертиза не всегда объективна, так как компании, которые ею занимаются, "плотно работают со страховщиками" и изучают материалы довольно поверхностно, отметил Афанасьев.

"Но часто эксперты не заморачиваются и просто натягивают эту сову с подозрениями на глобус отказа", — подытожил собеседник Pravda.Ru.

Ранее глава Национального автомобильного союза раскритиковал поправки к закону об ОСАГО, разрешающие при ремонте использовать подержанные запчасти.