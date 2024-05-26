В Мордовии директор предприятия устроил мошенничество с автостраховкой

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Директора муниципального предприятия в Мордовии обвинили в попытке страхового мошенничества.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В Мордовии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для причастного к покушению на мошенничество в сфере страхования. Обвиняемый - 46-летний исполняющий обязанности директора муниципального предприятия, связанного с чисткой и уборкой городских территорий. Мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие на автомобиле, принадлежащем коммерческой организации, учредителем которой является его родственник. Фигуранты обратились в страховую компанию с фиктивными документами о совершении аварии якобы самим владельцем иномарки.

Сумма страховой выплаты должна была составить 2,45 млн рублей, но дальнейшая преступная деятельность была пресечена региональным УФСБ. В ходе следственных действий изъят автомобиль HAVAL H9, на котором было совершено дорожно-транспортное происшествие.

Вину мужчина не признает, расследование уголовного дела продолжается.