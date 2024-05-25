"Ингосстрах" обобрал "РЕСО-Гарантию"

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Юристы "Ингосстраха" отобрали у "РЕСО-Гарантии" контракт на ОСАГО с "Почтой России" из-за противоречий в КБМ.

Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short is licensed under public domain

"Почта России" проводила открытый запрос предложений для заключения договоров ОСАГО для своего автопарка. "Ингосстрах" пожаловался в ФАС России на информацию, предоставленную другим проигравшим конкурс игроком — "МАКСом".

ФАС усмотрел нарушения в конкурсной документации и выдал предписание отменить результаты закупки. "Почта России" обратилась в суд, где и первая инстанция, и апелляция встали на сторону антимонопольного органа. Суд установил, что в документации было указано, что КБМ при формировании участниками закупки ценового предложения принимается равным. ФАС обратил внимание, что в одном пункте технического задания указано, что КБМ рассчитывается в соответствии с законом об ОСАГО, а в другом — что он равен.

Суд поддержал позицию ФАС, что участники закупки в этом случае не имеют чёткого понимания: какой КБМ необходимо применять при расчёте ценового предложения.